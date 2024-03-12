Транспорт 12 марта 2024, 23:35 Крутое пике. Как в Boeing променяли безопасность самолетов на сверхприбыли Директор «АвиаПорт» Пантелеев: в Boeing пожертвовали безопасностью ради прибыли Ntsb / National Transportation / Global Look Press

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Состояние самолетов компании Boeing грозит превратиться в мем — заметный, абсурдный и смешной ровно до того момента, пока от лайнера, которым Вы летите, не отвалится часть крыла. Нештатных ситуаций с этими «птичками» немало — только с начала года их было несколько. Масла в огонь подлила смерть экс-инженера авиагиганта Джона Барнетта, который открыто говорил об использовании в производстве лайнеров второсортных деталей. Что ждет концерн и кому выгодно его существование — в материале «360».

Странная смерть Джона Барнетта

Барнетт давал показания в ходе расследования о проблемах при сборке самолетов по иску против авиационного гиганта. Из 62 лет жизни он 32 года проработал на заводе Boeing в Южной Каролине, уточнил портал Daily Mail.

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Примерно за год до увольнения мужчина, который долго был менеджером по качеству, начал твердить в СМИ: на новеньких Dreamliner в случае неожиданной декомпрессии пассажиры могут остаться без кислорода, так как система его подачи в маски в трех четвертях случаев не работает.

На высоте около 10 тысяч метров над землей без кислорода в сознании можно оставаться около минуты.

Сотрудник компании отмечал, что успех «дримлайнеров» подстегнул Boeing ускорить темпы и нарастить объемы производства.

По той же причине рабочих, по словам Барнетта, заставляли использовать ранее отбракованные детали, поскольку «завод строго придерживается графика и стоимости» работ. Эту информацию отчасти подтвердила проверка Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Ntsb / National Transportation / Global Look Press

«Моя команда постоянно боролась с фабрикой за процессы и качество. И наши старшие менеджеры ничем не могли помочь», — заявлял Барнетт, а также добавлял, что Boeing фактически вынудила его уйти с работы и старалась очернить репутацию мужчины различными слухами.

По горячим следам журналисты Al Jazeera проникли на тот самый завод в Южной Каролине со скрытой камерой. Из 15 опрошенных ими рабочих 10 сказали, что не рискнут летать на самолетах, которые сами же и собирают.

Экс-инженера Boeing обнаружили мертвым в собственной машине после дачи показаний 11 марта. Тело пожилого мужчины лежало в грузовике на стоянке отеля. В офисе коронера решили, что раны американец нанес сам себе.

В тот же день обнародовали результаты очередной крупной проверки компании Boeing. В FAA ее начали после того, как в январе с одного из самолетов буквально снесло часть фюзеляжа. Из 89 проверок 33 Boeing, по данным The Hill, провалила. Специалисты выявили 97 случаев несоответствия продукции производственным нормам.

Еще в 2019 году на политическую вовлеченность Boeing и чересчур теплые отношения авиакомпании с FAA указывал американский летчик Чесли Салленбергер, известный по «чуду на Гудзоне». Его заявления звучали на фоне серии катастроф с Boeing 737 8 MAX с некачественно выполненной системой улучшения маневренных характеристик (MCAS).

Занимавший в то время президентский пост Дональд Трамп, несмотря на ситуацию вокруг компании, пообещал не запрещать разработку этой модели в обмен на лоббирование его интересов.

Boeing: хронология падений

Самый свежий пример ЧП с Dreamliner — рейс Boeing 787-9 из Сиднея в Окленд. Во время полета лайнер резко потерял высоту, не пристегнутые пассажиры вылетели из кресел — травмы получили около 50 человек. До места назначения борт в итоге все же долетел.

В Хьюстоне 8 марта Boeing 737 MAX со сломанным шасси выкатился за взлетную полосу и накрепко врылся в землю. В тот же день Boeing 777, на котором 235 пассажиров и 14 членов экипажа собирались в Японию, лишился прямо во время набора высоты шасси: колесо лопнуло, слетело с креплений и упало на припаркованные у аэропорта Сан-Франциско автомобили. Борт срочно посадили в Лос-Анджелесе.

Рейс United Airlines от компании Boeing пришлось экстренно сажать после того, как двигатель не успевшего толком набрать высоту самолета загорелся. Пассажир Boeing 757-200 Сан-Франциско — Бостон снял на видео поврежденный подкрылок, лайнер приземлился в Денвере. До этого рейс на Гоа из Манчестера осуществляли на Boeing 787 с крыльями, покрытыми клейкой лентой.

С Dreamliner были проблемы и другого плана. Например, рейс из Амстердама в Лос-Анджелес в феврале пришлось развернуть, потому что в самолете прекратили работать восемь из девяти туалетов.

Всерьез за Boeing в 2024 году взялись после жуткого ЧП в январе: при перелете 737 MAX из Портленда в Онтарио на высоте в пять тысяч метров часть фюзеляжа самолета буквально сорвало вместе с плохо закрепленным люком. На борту были 174 пассажира и шесть членов экипажа — из них, к счастью, никто не пострадал.

Вседозволенность и жадность

Boeing, кстати, всерьез собиралась наращивать производство 737 MAX, хотя самолет именно этой конфигурации так печально прославился на Аляске. Федеральное управление гражданской авиации США в конце января запретило расширение создания этой модели, пока компания не разберется с бардаком на своих заводах.

«Boeing не вернется к обычному режиму работы. Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества решены», — объявил представитель ведомства Майк Уитакер.

Позже на повторяющиеся аварийные ситуации отреагировал крупный заказчик самолетов американского гиганта, авиакомпания Emirates Airline. Ее руководитель Тим Кларк объявил, что отправит на производство Boeing инженеров своей компании, чтобы те проследили за сборкой лайнеров. По его словам, авиагигант пожертвовал безопасностью людей ради обогащения.

Тот факт, что нам приходится это делать, является свидетельством того, что произошло. В прежние времена это не было бы санкционировано. Тим Кларк

В целом довольно очевидно, что мнение авиаперевозчиков Boeing не слишком волнует. Главное, чтобы компанией был доволен главный заказчик — Пентагон. Параллельно с грандиозным скандалом в гражданской авиации она получала крупные контракты от Минобороны США на создание военных самолетов для стран НАТО, а также на снабжение Украины боеприпасами.

В феврале Госдеп похвастался, что для ВСУ отправляют уникальные бомбы, которых нет на вооружении даже у самих американцев. Boeing разработала вместе с Saab для киевского режима 113-килограммовую бомбу GLSDB: с высокоточным наведением, ракетным двигателем, но наземным базированием.

В Пентагоне располагают только авиабомбами такого типа. GLSDB можно запускать с HIMARS и M270. А 1 марта Boeing обязалась построить для Германии и Канады самолеты P-8A Poseidon на 3,4 миллиарда долларов.

Ставка на акционеров

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с «360» назвал происходящее в компании следствием политики предыдущего руководства Boeing. Причем довольно длительной. Авиагигант сделал ставку, скорее, на удовлетворение запросов и интересов акционеров. Решение инженерных и производственных задач отошло на второй план.

Все было подчинено в первую очередь интересам акционеров. Отсюда и все те мероприятия, которые больше были ориентированы на выкуп акций, на повышение капитализации, доход, чем на инновации и обеспечение безопасности полета. Произошла деформация системы ценностей крупной компании. Олег Пантелеев исполнительный директор агентства «АвиаПорт»

Платить за принятые решение, по мнению эксперта, Boeing все равно придется. Либо компания осознанно потратится на снижение репутационного урона и наладит производство, либо потеряет деньги — если подход к сборке самолетов останется прежним. В итоге от плохо сделанных лайнеров обычные перевозчики будут постепенно отказываться, чего не скажешь об американском правительстве.

«Правительство США находится в двоякой ситуации. Нельзя ни в коем случае идти на поводу у сиюминутных интересов производителя и закрывать глаза на проблемы с обеспечением качества. Но при этом допустить, чтобы столь важная и ценная компания потерпела крах, тоже нельзя. Поэтому сейчас сохранится статус-кво, несмотря на все проблемы», — заключил Пантелеев.