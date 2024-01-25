Транспорт 25 января 2024, 08:34 Регулятор временно запретил наращивать выпуск Boeing 737 MAX Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX Darryl Dyck/Keystone Press Agency/globallookpress

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Корпорация Boeing не сможет нарастить производство лайнеров 737 MAX до окончания проверки и введения более жесткой системы контроля качества. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило об этом на своем сайте.

«Boeing не вернется к обычному режиму работы. Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества решены», — объявил представитель FAA Майк Уитакер.

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Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили через несколько часов после случая над Портлендом, когда у самолета отвалился люк. Майк Уитакер заявил, что специалисты потратили несколько недель на расширенную проверку и теперь перейдут на новый этап работы.

FAA совместно с Советом по рассмотрению корректирующих действий (CARB) утвердили набор инструкций по осмотру и техническому обслуживанию самолетов. Ради безопасности дверные заглушки на Boeing 737 MAX 9 приведут в соответствие с первоначальной конструкцией. В программу технического обслуживания введут новые этапы, в том числе проверку болтов, направляющих и фитингов, визуальный осмотр заглушек левой и правой дверей средней кабины и десятков связанных с ними компонентов, повторную затяжку крепежа.

Российские авиакомпании не пользовались Boeing 737 MAX 9. Об этом сообщила Росавиация.