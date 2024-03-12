Мир 12 марта 2024, 07:25 Бывший инженер Boeing после дачи показаний умер при загадочных обстоятельствах DM: экс-инженера Boeing Барнетта нашли мертвым после дачи показаний Unsplash

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Бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта обнаружили мертвым в собственной машине. Именно он дал важные для расследования показания о проблемах при сборке самолетов, сообщил Daily Mail.

Тело 62-летнего мужчины нашли в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине. Началось расследование. По одной из версий, Джон Барнетт ранил себя сам.

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Он проработал на заводе Boeing в Северном Чарльстоне, где строили модели 787 Dreamliner, 32 года и вышел на пенсию семь лет назад. За несколько дней до гибели Джон Барнетт дал показания по иску против авиационного гиганта и заявил, что Boeing использовал при сборке самолетов некачественные детали.

«Защита допрашивала его на протяжении семи часов, разрешенных правилами, в четверг. Я допрашивал его весь день вчера [в пятницу] и не закончил. Мы договорились продолжить», — рассказал адвокат Брайан Ноулз.

Рабочие, по словам Джона Барнетта, находились по давлением и вынужденно ставили второсортные комплектующие ради соблюдения сроков производства. Проверка Федерального управления гражданской авиации США подтвердила его слова.

Самым громким скандалом с участием Boeing стал полет из Портленда в Онтарио. У самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвался фрагмент фюзеляжа.