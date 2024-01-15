Мир 15 января 2024, 14:33 Чудо на Гудзоне. Хроника исторического приводнения и судьба капитана Салли Самолет Airbus A320 приводнился на Гудзон ровно 15 лет назад He Bin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Историй авиапроисшествий с хорошим концом не так много, поэтому случаи счастливого спасения всегда привлекают огромное внимание публики. Однако именно так называемое Чудо на Гудзоне — аварийное приводнение огромного самолета в Нью-Йорке в январе 2009 года — во многом изменило программу подготовки пилотов гражданской авиации, как минимум в США. О спасении 155 человек, находившихся на борту А320-214, и о том, что произошло за 15 лет с героями истории, — в материале «360».

Посадка на воду А320-214: хроника

Обратный перелет Airbus A320 авиакомпании US Airways обещал быть простым — из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа в Сиэтл через город Шарлотт рейсы совершали регулярно. Командир корабля, бывший военный летчик и авиаэксперт, пилот с гигантским опытом Чесли Салленбергер, которого все называли Салли, и его второй пилот, 49-летний Джеффри Скайлз, при вылете днем 15 января не ждали никаких нештатных ситуаций.

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Но судьба, как ей и положено, распорядилась иначе.

Через считаные минуты после взлета пассажиры почувствовали удар, затем им объявили, что самолет собираются сажать на воду. Учитывая, что все происходило прямо посреди Нью-Йорка, у взволнованных людей мгновенно начались флешбэки из жуткого сентября 2001 года: самолеты, мегаполис, небоскребы, катастрофа.

Что случилось, тогда знали только экипаж и диспетчеры, с которыми пилоты связались мгновенно: Airbus A320 столкнулся со стаей диких гусей, птицы со всего размаху врезались в аэробус, оба двигателя вышли из строя. Тянуть самолет пришлось с помощью тангажа — пилоты держали такой угол, чтобы сохранить нужную скорость планирования.

Это Кактус-1539, сбил птиц. Мы потеряли тягу обоих двигателей. Мы поворачиваем обратно в сторону Ла-Гуардии. Из переговоров летчиков с диспетчерами

Стало ясно, что из-за низкой высоты и приказавших долго жить двигателей ни повернуть к аэропорту вылета, ни дотянуть до соседнего аэропорта в Нью-Джерси — Тетерборо — не получится. Впереди виднелся только Гудзон.

Global Look Press

Примерно через пять минут после вылета набитый под завязку аэробус пролетел над мостом Джорджа Вашингтона, на высоте менее 300 метров, и приводнился. Вернее сказать, удачно упал на воду: после жесткой посадки внутрь кабины через хвост хлынула вода.

Тем не менее бортпроводники успели собрать пассажиров ближе к передней части самолета. Борт был оборудован достаточным количеством спасательных жилетов, трапы можно было отсоединять и использовать как плоты.

На этих плотах и крыльях А320-214 и собрались люди — их сразу начали подбирать все суда, проходившие в это время через залив. Капитан Салли, как ему и положено, покинул тонущий самолет последним. Телевизионные сети вещания прервали обычную программу, чтобы показать, что произошло прямо в городской черте.

Norbert Von Der Groeben / ZUMA Press / Global Look Press

Разбирательство: можно ли было не сажать А320-214 на воду?

Когда чувство страха сменилось шоком от того, что такую посадку вообще можно провернуть в центре мегаполиса, не повредив никого и ничего, кроме стаи гусей и самого самолета, главными героями стали летчики, которым хватило мастерства и выдержки на такое приводнение.

Чесли «Салли» Салленбергер — выпускник Академии ВВС США, летную карьеру начал как военный летчик: семь лет пилотировал истребители F-4. Потом Салленбергер исследовал обстоятельств авиакатастроф, стал видным экспертом и участвовал в нескольких расследованиях, проведенных Национальным советом США по безопасности транспорта. Общий летный стаж Салленбергера составляет более 40 лет — 29 из них на момент инцидента он налетал в US Airways.

Пассажиры Кактуса-1539 (с таким позывным летал аэробус) все как один вспоминали совершенную невозмутимость капитана перед лицом опасности: выходя на связь, он спокойным голосом информировал людей о том, что им надо готовиться к посадке, чтобы ни в коем случае дополнительно не усугублять панику на борту.

Позже в профессионализме Салленбергера смогли убедиться все желающие, когда переговоры с диспетчерами стали достоянием общественности: при минимальном времени на реагирование и принятие решения пилот показал, из какого ракетного сплава сделаны его нервы.

Norbert Von Der Groeben / ZUMA Press / Global Look Press

И все же логично, что дальше началось расследование всего произошедшего на борту А320-214. Комиссия посчитала, что у экипажа была возможность увести самолет от Гудзона и плотно застроенного центра города на оба аэропорта — Ла-Гуардиа и Тетерборо.

В качестве доказательств своей точки зрения эксперты представили результаты тестов на тренажерах. Пилоты на симуляторах успешно дотягивали самолет до любой из двух ближайших авиагаваней. Тут Чесли Салленбергеру и помог его опыт в расследовании авиакатастроф.

Капитан потребовал изменить время реагирования на ситуацию. Объяснил он это так: пилоты на тренажерах заранее понимали, что отрабатывают нештатную ситуацию, а оба летчика, которым сразу после взлета пришлось срочно разруливать серьезнейшую проблему, даже в кошмаре не могли представить посадку на Гудзон.

Также Салленбергер отметил высоту полета: она не была достаточной для того, чтобы довести аэробус до аэропорта и не зацепить по дороге высотки Нью-Йорка.

Со всеми уточнениями новая симуляция оказалась слишком сложной для выполнения тестировщиками. Приводнение на Гудзон признали единственным шансом на спасение 155 человек.

Chen Cong / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что стало с капитаном Салленбергером после «чуда на Гудзоне»

Главным итогом «чуда на Гудзоне», помимо того, что Салленбергер стал настоящей звездой, стало дополнение программы обязательного обучения пилотов в США курсами по приводнению.

Чесли Салленбергер и правда получил невероятное национальное признание. Через год после приводнения аэробуса он покинул службу — возраст все-таки.

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вручает Чесли Салленбергу автономера с надписью «Герой» и флаг штата / Global Look Press

Спаситель 155 человеческих душ стал нарасхват на всех телешоу, его принимали в нескольких штатах, вручали награды. В Калифорнии, где тогда губернаторствовал Арнольд Шварценеггер, капитану Салли вручили почетные автомобильные номера с надписью «Герой». Пилот присутствовал на инаугурации президента Барака Обамы.

Телеканал CBS позже нанял Салленбергера в качестве своего эксклюзивного постоянного авиаэксперта, который выступал с комментариями по поводу тех или иных происшествий.

Разумеется, в поп-культуре Салли окончательно закрепился, когда о «чуде на Гудзоне» в 2016 году сняли художественный фильм: в режиссерском кресле отметился оскароносный Клинт Иствуд, а образ храброго летчика на больших экранах воплотил не менее оскароносный Том Хэнкс.

Сейчас Чесли Салленбергер — популярнейший эксперт в авиации, автор двух духоподъемных книг и нескольких учебных курсов для пилотов. Он ведет блог, долгое время называл себя республиканцем, однако, судя по всему, был он им только номинально, чаще поддерживая Демократическую партию. В английском языке для таких республиканцев есть термин RINO — «республиканец только по названию», созвучное слову «носорог».

В 2020 году Салленбергер публично поддержал Джо Байдена в борьбе за президентское кресло. Одной из причин такого решения, как считается, стала роль его соперника Дональда Трампа в мутной истории с Boeing 737 MAX.

Boeing 737 MAX — четвертое поколение пассажирских самолетов Boeing 737 средней дальности, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation / Alberto Lo Bianco / Keystone Press Agency / Global Look Press

Производство самолетов этого типа приостановили после череды катастроф с сотнями жертв: причиной стала некачественно выполненная система улучшения маневренных характеристик (MCAS).

Наша нынешняя система проектирования и сертификации самолетов нас подвела. Этих происшествий никогда не должно было случиться. Чесли «Салли» Салленбергер

При чем тут Трамп? Героический пилот резко раскритиковал Boeing и Федеральное управление гражданской авиации. Он заявил, что чрезмерно «уютные отношения» между авиационной отраслью и правительством были очевидны в марте 2019 года, когда гендиректор Boeing лоббировал интересы Трампа в предвыборной гонке, так как тот обещал не запрещать разработку модели 737 MAX 8 со все той же системой улучшения маневрирования.

Чесли Салленбергер в 2019 году / Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

В 2022 году логичным венцом карьеры национального героя стало его назначение представителем США в Международной организации гражданской авиации. Кто еще, кроме Чесли Салленбергера, чья работа всегда заключалась в обеспечении безопасности авиапассажиров, мог представлять Штаты на таком уровне? Но спустя полгода капитан покинул пост.

Открыто причину его ухода не назвали, но, кажется, Салли оказался честным человеком, которого в американской авиаиндустрии решили утихомирить. Пилот несколько раз высказывался против удешевления и упрощения программы обучения летчиков в региональных авиакомпаниях, поскольку это рискует «ослабить критически важные стандарты опыта пилотов, необходимые для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей».