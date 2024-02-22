Мир 22 февраля 2024, 12:34 Boeing повредил крыло и экстренно сел в Денвере Daily Mail: Boeing 757-200 в США экстренно приземлился из-за повреждения крыла

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В США самолет Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines на пути из Сан-Франциско в Бостон совершил вынужденную посадку из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета, сообщило издание Daily Mail.

Экипаж лайнера запросил посадку, пролетая над Колорадо. Пассажиры рассказали, что взлет прошел благополучно, но когда самолет набирал высоту, послышался громкий жужжащий шум. Один из них, Кевин Кларк, посмотрел в иллюминатор и увидел поврежденный предкрылок.

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«Внезапно я услышал такую ​​сильную вибрацию, какой никогда раньше не слышал. <…> А потом она исчезла, так что я не особо об этом думал, и внезапно пилот вернулся, поэтому я распахнул шторку иллюминатора, выглянул в окно, и вся передняя кромка крыла была разрушена», — сказал он.

По его словам, один из пилотов прошел по проходу в главном салоне, затем вернулся в кабину и объявил, что у самолета незначительно повреждено правое крыло, поэтому рейс перенаправят в Денвер. Boeing 757-200 с 165 пассажирами благополучно приземлился. Людей пересадили в другой лайнер и в тот же день доставили в пункт назначения. Федеральное управление гражданской авиации инициировало расследование.

В январе Воeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines потерял в полете часть фюзеляжа. Регулятор остановил полеты и производство этих самолетов.