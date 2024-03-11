Транспорт 11 марта 2024, 13:35 Полсотни пассажиров пострадали при перелете на неисправном Boeing в Новую Зеландию Около 50 человек пострадали от технической неисправности самолета Latam Airlines Roberto Casimiro / Global Look Press

Читать 360tv в

Самолет Boeing авиакомпании Latam Airlines 11 марта во время полета из Сиднея в Окленд резко потерял высоту. Помощь врачей потребовалась десяткам человек, сообщил телеканал Sky News.

Приземляясь в Новой Зеландии, экипаж запросил медицинскую помощь. В международном аэропорту Окленда приняли масштабные меры реагирования. К прилету рейса LA800 прибыли свыше 10 автомобилей экстренных служб, в том числе пять машин скорой помощи.

Реклама

Около 50 пассажиров и бортпроводников рейса получили травмы и обратились к медикам. Из них 13 увезли в больницу Миддлмор, в том числе одного в тяжелом состоянии.

Чилийская авиакомпания Latam Airline заявила, что при перелете из Австралии у Boeing возникла техническая проблема. Неисправность вызвала «сильное движение» и резкую потерю высоты. Самолет приземлился в пункте назначения.

Летевший из Нью-Йорка в Мадрид Boeing авиакомпании American Airlines экстренно сел в Бостоне из-за треснувшего лобового стекла. Неисправность заметили, пролетая над Атлантическим океаном.