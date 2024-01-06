Происшествия 06 января 2024, 08:48 Кусок фюзеляжа оторвало у пассажирского лайнера во время полета в США ABC News: у летевшего в Онтарио Boeing 737 оторвало кусок фюзеляжа Boeing 737 / РИА «Новости»

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У пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines, совершавшего перелет из Портленда в Онтарио, оторвало кусок фюзеляжа. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

Перевозчик уточнил, что фюзеляж получил повреждения сразу после взлета. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту вылета.

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В момент ЧП на борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. Профильные органы начали проверку.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что кусок фюзеляжа оторвало вместе с иллюминатором. В салоне образовалась дыра. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее авиационные власти США выявили неисправность у Boeing 737 MAX. После этого поступило распоряжение проверить все самолеты данной модели.