Мир 01 февраля 2024, 15:11 США подтвердили передачу Украине снарядов GLSDB Politico: Пентагон подтвердил передачу Украине снарядов GLSDB U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

В Минобороны США подтвердили, что передали на этой неделе Украине первую партию бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Об этом сообщило издание Politico.

Поставки снарядов для ВСУ анонсировали еще зимой 2023 года, однако в то время их еще испытывали на полигонах. При этом в Минобороны России неоднократно сообщали о перехвате GLSDB. Информация о применении украинскими военными новых снарядов просачивалась в СМИ.

Реклама

Боеприпас разработали компании Boeing и Saab. Авиабомбу GBU-39 соединили с реактивным снарядом M26, что позволило запускать ее из реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Разработчики утверждали, что GLSDB может поразить цели на расстоянии 150 километров. При этом боеприпас способен огибать преграды, уточняли производители.

В четверг замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что снаряды GLSDB уже направляются на Украину. При этом она не указала, о каком объеме боеприпасов идет речь.