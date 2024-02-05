Мир 05 февраля 2024, 05:44 Президент Emirates раскритиковал Boeing за падение качества самолетов FT: глава Emirates осудил Boeing за стремительное падение качества самолетов Freepik

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Глава авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк раскритиковал американскую корпорацию Boeing за «прогрессирующее» снижение стандартов качества. Об этом он заявил в интервью The Financial Times.

По его словам, у корпорации остался «последний шанс» для устранения ошибок. Появление последней он объяснил недостатками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.

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Кларк также предупредил, что отправит своих инженеров для наблюдения за производственными линиями компании, причем впервые.

«Тот факт, что нам приходится это делать, является свидетельством того, что произошло. В прежние времена это не было бы санкционировано», — подчеркнул глава Emirates.

Глава авиакомпании предупредил корпорацию, что они должны не только пересмотреть собственные производственные процессы, но и прививать культуру безопасности, причем наивысшую.

Кларк уверен, что при желании Boeing сможет вернуть себе былую славу производителя надежных самолетов, но для начала компании «нужно навести порядок в доме».

Ранее авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта.