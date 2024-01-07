Мир 07 января 2024, 23:16 Экономика дороже жизней? Почему проблемные Boeing 737 MAX не снимут со всех рейсов Авиаэксперт Романов: могущество Boeing не даст убрать с неба лайнеры 737 MAX Unsplash

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США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа во время полета. Эксплуатацию разработанного американской корпорации лайнера уже приостанавливали после катастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018–2019 годах. После расследования компания признала дефект, но через год самолеты снова вернули в небо.

Дыра в борту

Принадлежащий авиакомпании Alaska Airlines самолет вернулся в аэропорт Портленда после набора высоты. Командир экипажа заявил, что в пассажирском салоне упало давление. Когда борт сел, выяснилось, что у самолета выпала часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. В тот момент на борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа.

За неделю до этого случая компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX 9, так как в ходе эксплуатации выявили два случая, когда в самолете находили болт без крепящей гайки.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после экстренной посадки борта Alaska Airlines ввела временный запрет на полеты Boeing 737 MAX 9 на время проверки на соответствие требованиям новой директивы, а также до окончания расследования Национального совета безопасности на транспорте.

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Своей директивой FAA поделилось с Европейским агентством безопасности полетов (EASA). Но там заявили, что ни один перевозчик Евросоюза не имеет в своем авиапарке этих моделей. При этом все находящиеся в воздушных гаванях иностранные лайнеры пока не выпустят и впускать не будут без доказательств их безопасности.

Управление гражданской авиации Великобритании объявило, что вводит запрет на вход в воздушное пространство страны Boeing 737 MAX 9 без предоставления перевозчиком подтверждения соответствия директиве FAA. Приостановила эксплуатацию пяти самолетов до истечения проверки и авиакомпания Turkish Airlines.

По данным Bloomberg, большая часть Boeing 737 MAX 9 находится в авиапарках американских перевозчиков United Airlines (79) и Alaska Airlines (65).

Ошибка программы

Самолеты Boeing 737 MAX — это новинка американской корпорации. Они вышли на рынок только в марте 2017 года, но очень быстро выяснилось, что летать на них опасно. Сразу две крупнейшие авиакатастрофы произошли с этими лайнерами за полгода.

В конце октября 2018 года в Индонезии разбился борт авиакомпании Lion Air, а 10 марта 2019 года в Эфиопии — самолет Ethiopian Airlines. Общее количество жертв составило 346 человек.

По итогам расследования регуляторы установили, что причиной стала проблема в работе автоматизированной системы характеристик маневрирования (MCAS). Программа предусматривала опасное задирание носа самолета, но иногда из-за ошибки системы передняя часть опускалась чрезмерно сильно, что уводило самолет в пике.

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Использование Boeing 737 MAX на два года запретили к полетам по всему миру, в том числе в России.

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «360», комментируя громкие авиакатастрофы с участием лайнера, напомнил, что о сбое в работе системы не знали даже пилоты.

«После того, как несколько самолетов спикировали вертикально и погибли люди, все узнали, что компания без ведома проводила некоторые доработки системы, которые повлияли на безопасность полетов. Даже экипажи о них не знали Все думали, что наказание что будет намного суровее наказание, но корпорация отделалась легким испугом», — отметил он.

Наличие дефекта компания Boeing признала только в 2021 году. Фирма заплатила 2,51 миллиарда долларов за урегулирование уголовного дела и компенсации семьям погибших в размере 1,45 миллиона долларов.

Вновь в строю

Спустя 20 месяцев после громких авиакатастроф лайнеры Boeing 737 MAX вернулись в небо. Первый коммерческий рейс состоялся 29 декабря 2020 года, сообщало агентство Reuters. Авиаконцерн настаивал на безопасности самолетов этой серии.

Специалисты рассказывали «360», что американской компании должно было хватить времени простоя, чтобы устранить все недочеты и пустить в эксплуатацию безопасные лайнеры. Кроме того, пилотам наконец дали рекомендации по эксплуатации самолетов. Раньше авиалайнеры непроизвольно за счет электроники выполняли те или иные маневры, подчеркивали эксперты.

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Громкие катастрофы и почти двухлетний простой обошлись Boeing почти в пять миллиардов долларов. Компания потеряла большое количество контрактов на поставку бортов и провела перестановки в руководстве. За это время линейка компании 737 MAX уступила статус самого продаваемого самолета в мире своему конкуренту — лайнеру A320 от компании Airbus.

Новая приостановка

Специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил «360», что не ждет от новой приостановки использования самолетов Boeing 737 MAX каких-либо серьезных изменений. По его словам, производящая самолеты корпорация имеет достаточно большое влияние на экономику США. Поэтому, не смотря на все недостатки и недоработки, долгой приостановка использования Boeing 737 MAX не будет.

«Сейчас снова пошли разговоры, что самолеты имеют много „сырых мест“ и лучше прекратить их эксплуатацию. Но пока непонятно — только на время разбирательства или дальше. Здесь имеет значение могущество корпорации. Иногда влияние на экономику бывает превыше безопасности», — подчеркнул Романов.

Эксперт пояснил, что остановка выпуска и продаж Boeing 737 MAX сравнима с извержением крупного вулкана, который оставит большую дыру в экономическом секторе США.

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Есть ли Boeing 737 MAX в России?

В России Boeing 737 MAX эксплуатировал только перевозчик S7, который приостановил полеты лайнеров после крупнейших авиакатастроф, а позже отправила часть в Турцию. Еще одна отечественная авиакомпания — «Победа» — воздержалась от покупки лайнеров.

По мнению Александра Романова, у российских перевозчиков, возможно, есть несколько самолетов этой американской серии, но их уже не очень много.

В 2022 году РБК сообщил, что перед использованием Boeing 737 MAX отечественными авиалиниями авиационные власти повторно проводят сертификацию бортов этой модификации.