Общество 31 декабря 2022, 13:37 Новые законы, цены и документы. Что изменится в России с 1 января 2023 года Что ждет россиян с 1 января 2023 года freepik

Читать 360tv в

Новый год принесет россиянам не только подарки под елку. С 1 января вырастут пенсии, появится универсальное пособие для малоимущих семей, доктора получат прибавку к зарплате. Цены, однако, вырастут тоже — например, на билеты на поезд, техосмотр и спиртное. Отменят льготные пошлины на загранпаспорт, зато прожиточный минимум и МРОТ увеличат. Что нового приготовил 2023-й — в материале «360».

Реклама

Пенсии, пособия и прибавки

1 Преемник Пенсионного фонда С 1 января работать с пенсиями, выплачивать ежемесячные платежи и пособия россиянам будет Фонд пенсионного и социального страхования. Новая организация появилась по итогу слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Эти изменения не повлияют на сроки поступления пенсий и других выплат. Получить все необходимые справки и выписки можно через интернет-портал «Госуслуги» или обратившись лично в ближайший Многофункциональный центр.

2 Индексация пенсий С января размер пенсии по старости увеличится на 4,8%, так что минимальная выплата российским пенсионерам достигнет 12 363 рублей. Сумма среднегодовой пенсии по России также вырастет и составит 22 174 рубля. Согласно разработанным Министерством труда и социальной защиты новым параметрам индексации, с нового, 2023-го и до 2025 года пенсии будут ежегодно повышать в среднем на 6,8%. РИА «Новости»

3 Универсальное пособие С 1 января всем нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет будут выплачивать новое универсальное пособие. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования. Однако выплата положена только тем, кто имеет статус малоимущих. Новая система начисления объединит в себе все меры поддержки, существующие в России и направленные на улучшение качества жизни малоимущих граждан. Unsplash

4 Прожиточный минимум и МРОТ Для россиян с 1 января установили новый прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Первый в новом году вырастет на 3,3%, МРОТ — на 6,3%. Таким образом стоимость условной потребительской корзины на душу населения в среднем составит 14 375 рублей. Для трудоспособных россиян — 15 669, пенсионеров — 12 363, на детей полагается 13 944 рубля. МРОТ повысят до 16 242 рубля в месяц.

5 Оплата больничных C января максимальная сумма выплат по больничному листу для людей со стажем более восьми лет составит 2736,99 рубля в день. За месяц (31 день) — 84 846,69 рубля, или 100% от среднего заработка, но не выше указанной суммы. Тем, у кого стаж от пяти до восьми лет, заплатят 66 564 рубля, или 80% от среднего заработка за месяц. Если человек трудится менее пяти лет, оплата за больничный составит лишь 60%, но не более 49 923 рублей. Кроме того, на больничный могут рассчитывать те, кто работает по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако для получения выплат в 2023 году необходимо, чтобы в 2022-м взносы уже перечислялись. РИА «Новости»

6 Прибавка для врачей С 1 января терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики будут ежемесячно доплачивать 14,5 тысячи рублей, среднему медперсоналу — шесть с половиной тысяч. Доктора скорой помощи получат дополнительно 11,5 тысячи. Врачам центральных районных и районных больниц добавят по 18,5 тысячи рублей, среднему медперсоналу — по восемь тысяч. Фельдшерам и медсестрам скорой — по семь, а младшему медперсоналу — по четыре тысячи. Фельдшеры, принимающие вызовы, получат четыре с половиной тысячи рублей.

Документы и налоги

7 Новые трудовые книжки С 1 января 2023 года в России начнут вводить трудовые книжки нового образца, листы которых будут пусть печатать со специальной полиграфической защитой. В новой трудовой предусмотрено 14 разворотов и 12 — во вкладыше. Разделы о награждениях сократятся: останется семь разворотов в самой книжке и пять во вкладыше. Старые трудовые при этом не отменяются: ими можно по-прежнему пользоваться без ограничений.

8 Сведения о прописанных жильцах С января собственники жилья смогут бесплатно получить информацию о всех прописанных жильцах, независимо от их согласия. Можно будет выяснить фамилию, имя, дату и место рождения, срок их регистрации по месту жительства. Эти данные нужны для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, продаже или сдаче жилья в аренду, а также для получения недвижимости в наследство.

9 Штрафы и пошлины С нового года период оплаты штрафов увеличат с 10 до 20 дней. Однако если выплату произвести в первые 10 дней, сработает скидка — 50% от суммы взыскания. Между тем перестанет действовать скидка в 30% при оплате физическими лицами пошлин через портал «Госуслуги». Минфин уточнил, что это была временная мера и продлевать акцию не планируют. РИА «Новости»

10 Единый налог С 1 января для всех россиян начнет действовать единый налоговый платеж. Налоги и платежные обязательства физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП) будут покрывать за один раз. После перечисления необходимой суммы на единый налоговый счет (ЕНС) Федеральная налоговая служба распределит и направит все внесенные средства по назначению. Отчетность нужно сдавать до 25-го числа месяца, а до 28-го все оплатить. Unsplash

Рост цен

11 Цены на загранпаспорт С января перестанут предоставлять скидку при оформлении загранпаспорта через портал «Госуслуги». Россиянам, желающим оформить этот документ, нужно будет заплатить полную сумму — пять тысяч рублей, как и при обращении в МФЦ. Но теперь не придется отдавать по полторы тысячи рублей при восстановлении документа, если он был утерян или пришел в негодность. Кроме того, от уплаты госпошлины освободят граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

12 Железнодорожные билеты Стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса люкс поездов дальнего следования вырастет на 8,1%. При этом благодаря системе динамического ценообразования заранее купленные билеты будут по-прежнему дешевле. Цены на проезд в плацкартных, общих и сидячих вагонах ежегодно устанавливает Федеральная антимонопольная служба, они меняются в зависимости от календарных периодов года. РИА «Новости»

13 Техосмотр и разрешения для ТС С 1 января в России подорожает процедура техосмотра автомобилей. В среднем для легковых машин рост цен составит 57%. Большинство регионов увеличили тариф до 913 рублей, а в Санкт-Петербурге собираются поднять планку до полутора тысяч рублей. Также с нового года автолюбители будут платить тысячу рублей за разрешение на изменение конструкции машины и столько же за свидетельство о безопасности транспортного средства. В полторы тысячи обойдется допуск к перевозке опасных грузов.

14 Алкоголь В России с нового года подорожают алкогольные напитки крепче 28%. Стоимость 0,5 литра водки стартует от 281 рубля, купить коньяк можно будет не дешевле 517 рублей, а игристое вино — 239 рублей. Также власти сообщили, что и при оптовой закупке цены на эти напитки изменятся. Водка будет стоить как минимум 238 рублей, бренди — от 304 рублей, коньяк — от 419 рублей. Считается, что установка минимальных цен на спиртное помогает в борьбе с теневым производством.