Скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменят в 2023 году | 360°

Общество 05 октября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменят в 2023 году Минфин: с 1 января перестанет действовать скидка на оплату госпошлин через «Госуслуги»

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Скидку в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги» отменят в России с 1 января. Такие изменения учтены в формировании доходной части бюджета РФ на 2023 год, сообщили в Минфине РФ, передало РИА «Новости».

Сейчас при оплате госпошлины через портал «Госуслуги» скидка 30% предоставляется автоматически. Ею могут воспользоваться только физические лица с учетом безналичной оплаты.

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Министерство финансов РФ не инициировало отказ от 30% скидки на оплату пошлин через «Госуслуги». Такая скидка изначально была временной мерой, срок которой истекает 1 января 2023 года.

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«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходную часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстали с учетом отмены скидки», — объяснили в Минфине.

Ранее стало известно, что Минфин России подготовило поправки к Налоговому кодексу, согласно которым, цена отсечения при взимании акциза на сталь изменится до 30 тысяч рублей за тонну вместо прежних 300 долларов.

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