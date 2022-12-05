Общество 05 декабря 2022, 16:01 Прожиточный минимум в России в 2023 году вырастет до 14 375 рублей Президент Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает средний размер прожиточного минимума в 2023 году до 14 375 рублей. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В 2023 году прогнозируется высокая инфляция, поэтому российские власти решили увеличить прожиточный минимум.

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Для трудоспособного населения он составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

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Благодаря этому вырастут ежемесячные выплаты для семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин. На 1 января 2022 года средний размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля.

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительное пособие от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов предложил расширить список россиян, получающих единое пособие на детей.