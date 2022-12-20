Деньги 20 декабря 2022, 14:59 🤧 Выплаты по больничному повысят с нового года. От чего зависит прибавка? freepik

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Работающие россияне, в том числе те, кто трудится по договорам ГПД и ГПХ, с 2023 года будут получать больше денег по больничному листу. Насколько вырастет выплата, кто и как будет начислять ее — в материале «360».

Оплата больничного вырастет

С 1 января в России повысят выплаты по больничному листу. Принцип расчета остается прежним: будут исходить из трудового стажа работника и его дохода за два предыдущих года.

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Максимальная оплата одного дня составит 2736 рублей 99 копеек. За месяц (31 день) — 84 846 рублей и 69 копеек, или 100% от среднего заработка, но не выше указанной суммы. Однако это относится только к тем россиянам, чей трудовой стаж более восьми лет.

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Тем, кто трудится от пяти до восьми лет, заплатят 66 564 рубля, или 80% от среднего заработка за месяц. Если человек работает менее пяти лет, оплата за больничный составит лишь 60%, но не более 49 923 рублей.

РИА «Новости»

Больничный для ГПД и ГПХ

Также со следующего года выплаты по больничному листу положены тем, кто работает по гражданско-правовым и трудовым договорам. Воспользоваться нововведением смогут лишь те работники по ГПД, чья сумма страховых взносов за 2022 год была не менее 4833 рублей 72 копеек.

Исполнители по ГПД будут иметь право на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 году сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года. Фонд социального страхования

Расчет выплат по больничному листу для лиц, работающих по договору ГПХ, будет таким же, как для работающих по трудовым договорам, — исходя из заработка за два года или из МРОТ, если доход невелик, пояснили в Фонде социального страхования.

НДФЛ на больничный

С 2022 года больничный лист в России оформляется в электронном виде. Однако по требованию пациента медицинское учреждение предоставит бумажную выписку с номером цифрового документа.

Минимальный срок больничного — один день, его могут выдать в случае проведения медицинских процедур, но чаще выписывают на три дня. Врач может открыть больничный не более чем на 15 календарных дней. Увеличить этот срок вправе медкомиссия.

При нахождении в стационаре пациенту оформляют больничный лист на весь период лечения в клинике. Также при необходимости врач может дать дополнительные 10 дней на реабилитацию после выписки.

Все выплаты по больничному, кроме беременности и родов, облагаются 13%-ным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Деньги перечислят с ближайшей зарплатой после того, как больничный закроют.

Поможет новый Социальный фонд

Оплату за больничные дни будет начислять Социальный фонд России. С 1 января 2023-го он станет единым оператором большинства пособий и пенсий в стране. Фонд появился в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Новое ведомство должно сделать социальные услуги более доступными: федеральные выплаты можно получать в режиме одного окна и оформить материнский капитал, пенсии по инвалидности, надбавки, доплаты к пенсии по старости и многое другое.

РИА «Новости»

Хотя практически все основные социальные выплаты можно получить удаленно, со следующего года в Социальном фонде будут проводить очный прием в единых офисах клиентского обслуживания.

Обратиться в любой удобный офис можно будет без привязки к месту жительства. Адреса указаны на сайте Пенсионного фонда.