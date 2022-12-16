Москва 16 декабря 2022, 15:42 Минимальный размер пенсий в Москве увеличат с 1 января 2023 года Правительство Москвы: соцвыплаты в городе проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года РИА «Новости»

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С 1 января социальные выплаты в Москве повысят на 10%, рассказали в пресс-службе правительства столицы. Городские власти уточнили, что это практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов бюджета.

В пресс-службе правительства Москвы и мэра добавили, что размеры увеличения социальных выплат окажутся выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги и на проезд в общественном транспорте.

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«Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей», — уточнили в правительстве Москвы.

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Мэр подписал указ об увеличении размера социальных выплат. Их получат многодетные и студенческие семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны и другие категории москвичей.

На днях в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о пенсиях для отдельных категорий военных, сообщил «Царьград». Депутаты согласились с необходимостью предоставления дополнительных гарантий военным, задействованным в спецоперации.

С 1 января в Московской области увеличится размер прожиточного минимума. Его поднимут до 17 277 рублей.