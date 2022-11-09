Пособия для семей с детьми и беременных 2023: как получить, сколько положено | 360°

Общество 09 ноября 2022, 15:55 В России появится единое детское пособие в 2023 году. Как его получить Проректор Финансового университета Сафонов: поддержка семей поможет поднять рождаемость РИА «Новости»

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В 2023 году в России появится единое пособие для нуждающихся семей с детьми. Выплаты предусмотрены с момента беременности и до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет. «360» выяснил подробности о мерах поддержки и возможностях их получить.

Единое пособие для семей с детьми

Президент России Владимир Путин 8 ноября провел совещание о мерах поддержки семей, на котором напомнил, что в 2023 году в стране должно появиться единое детское пособие — выплата для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила «360», что решением этого вопроса парламентарии занимались не один год. Теперь по поручению главы государства законодатели объединят семь детских пособий в одно универсальное, чтобы охватить все нуждающиеся семьи.

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«Кроме того, увеличивается размер пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Если раньше они могли получить только 50% от прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации, то сегодня такая сумма вырастет до 100% в зависимости от уровня нуждаемости женщины», — рассказала Бессараб.

По словам главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова, средний размер новой выплаты составит 13,9 тысячи рублей в месяц.

Расходы [бюджетов] на помощь семьям с детьми вырастут почти на четверть, а конкретно — на 24,1%. Это существенная сумма, которая поможет семьям с детьми не чувствовать нужды Светлана Бессараб.

Депутат подчеркнула, что в России не первый год усиливают все меры государственной помощи семьям с детьми. Например, материнский капитал по поручению президента повышают на реальное значение инфляции: в 2023-м сумма выплаты вырастет на 12,4%.

На первого ребенка будут давать 590 тысяч рублей, на второго — 780 тысяч. Саму программу поддержки продлили до 2026 года.

freepik

Как получить единое пособие

Получить помощь от государства россияне с детьми могут, оформив заявление через МФЦ или портал госуслуг. Пенсионный фонд должен самостоятельно затребовать у соответствующих органах всю необходимую информацию о доходах и имуществе членов семьи.

Также ПФР может запросить дополнительные сведения о доходах, если в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие другого силового ведомства или если кто-то из членов семьи получает выплаты от учебных или научных заведений — например, стипендии или гранты.

Светлана Бессараб подчеркнула, что семья имеет право на пособие, если доход на человека не превышает минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом в собственности могут находиться одна квартира, дом, земельный участок, одна машина (две для многодетных семей) — все это не помешает назначению выплаты.

«Если при получении 50% пособия семья все еще не дотягивает, предлагается 75%, а затем и 100% — рассчитывается сумма, и можно получить соответствующее пособие», — рассказала парламентарий.

Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней, в исключительных случаях срок может увеличиться до 30 дней.

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Планы на будущее

Анонсированные Владимиром Путиным меры должны свести к минимуму угрозу бедности для россиян с детьми. Однако такой поддержки, по мнению проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, недостаточно.

Дело в том, что с 2019 года в стране существенно снижается уровень рождаемости. В первом полугодии 2022-го он сократился на 6,3%, только в июне — на 9,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По мнению Бессараб, это общемировая тенденция.

«Молодые люди, вступая в брак, считают, что необходимо сначала построить карьеру, достигнуть каких-то показателей в личной жизни, а только потом решаться на рождение ребенка. Это серьезная структурная проблема, которую предстоит решать не только России, но и мировому сообществу», — подчеркнула она.

РИА «Новости»

Александр Сафонов в комментарии для «360» добавил, что спад рождаемости можно связать и с последствиями предыдущих демографических кризисов, так как сейчас число женщин в фертильном возрасте снижается. Но ключевая проблема таится в сфере экономики, уверен специалист.

В периоды кризисов семьи стараются урезать потребительские расходы и не могут позволить себе заводить еще больше детей, поскольку не уверены в том, что будут средства на содержание ребенка.

Система социальной защиты у нас построена по принципу «сначала станьте бедными, потом государство будет вам помогать». Это тоже демотивирует семьи принимать решение о рождении второго и третьего ребенка. Современные семьи не хотят быть бедными, молодые люди хотят пользоваться благами цивилизации: путешествовать, ходить в театры, развлекаться — на это нужны деньги. Мало кто готов ограничиться расходами на семью, еду, детские игрушки, питание и так далее Александр Сафонов.

Поэтому властям также необходимо задуматься о поддержке семей вне зависимости от их уровня доходов, объяснил эксперт. Рождаемость начнет расти, когда жители страны будут уверены в том, что появление ребенка не снизит уровень их благосостояния.

«Государству придется приложить значительно больше усилий, тогда мы сможем преодолеть демографический кризис. Потому что для уверенного демографического развития нам необходимо, чтобы среднестатистическая семья имела три ребенка. Это целевые показатели, которых государство должно добиваться», — заключил Сафонов.