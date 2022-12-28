Власть 28 декабря 2022, 11:26 Россиянам повысят МРОТ с 1 января Володин заявил, что с 1 января в России повысится уровень МРОТ РИА «Новости»

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Для россиян с 1 января вырастет МРОТ и прожиточный минимум. Об этих и других новых правилах, которые вступят в силу в начале 2023 года, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его процитировал Telegram-канал ведомства.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий», — сообщил Володин.

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Также он рассказал, что с начала 2023 года в России появятся единые условия для выплат семьям с детьми. Таким образом, за ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из вне зависимости от количества несовершеннолетних в семье.

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Кроме того, с января вступит в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП) и закон о создании Социального фонда. По словам Володина, эти правила упростят процесс выдачи средств господдержки. Он отметил, что по новым законам эти выплаты будут назначаться автоматически. Другим способом получения такой поддержки станет подача одного заявления.