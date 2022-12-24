Общество 24 декабря 2022, 17:58 Россиянам пообещали, что Соцфонд сохранит сроки выплат пенсий Глава Соцфонда Чирков: ведомство сохранит сроки выплат в России Pixabay

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С 1 января в России начнет работу Социальный фонд. Его глава Сергей Чирков рассказал РИА «Новости», что ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и других выплат.

По словам собеседника агентства, новая организация обеспечит преемственность всех услуг и обязательств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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«Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», — отметил Чирков.

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Он добавил, что россиянам не стоит беспокоиться о слиянии двух ведомств, поскольку оно будет «бесшовным» и не скажется на качестве оказания услуг. Чирков добавил, что новый Социальный фонд должен повысить качество обслуживания, а также упростить и ускорить оформление мер поддержки.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал выделение почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду. Средства направят на выплату пенсий и надбавок в 2022 и следующих годах. До этого президент Владимир Путин заявлял, что исполнение государством социальных обязательств является приоритетной задачей власти.