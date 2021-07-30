Трудовые книжки нового образца будут использовать в России с 2023 года

Трудовые книжки нового образца начнут действовать в России с 1 января 2023 года. Однако можно будет пользоваться и прежними без ограничений. Об этом сообщили в российском правительстве.

«С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в документе.

Однако никто не будет запрещать работникам пользоваться и действующими сейчас трудовыми. Это касается также бланков и вкладышей старого образца, которые хранят работодатели.

Ранее Министерство труда РФ скорректировало форму бланка трудовой книжки и обновило инструкции по ее ведению и хранению. Исключены были некоторые устаревшие положения, которые регламентируют способы заполнения бланков и учет книжек работодателем.

Минфин будет определять порядок изготовления новых трудовых книжек. Ведомство будет заниматься и решением вопросов, которые связаны с обеспечением компаний документами нового образца.

Работники с 2020 года имеют право выбирать между бумажной и электронной трудовыми книжками. С этого года также появилась возможность включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж. Люди, которые решили перейти на новый формат, могут ознакомиться с электронной трудовой книжкой в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.