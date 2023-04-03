Общество 03 апреля 2023, 02:15 Борец за правду и справедливость. Военкора Владлена Татарского запомнят профессионалом своего дела Военкора Владлена Татарского запомнят сильным и мужественным борцом за справедливость «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Там проходил его творческий вечер. Знакомые, коллеги и почитатели труда военкора назвали его смелым и ярким человеком, который жил и работал ради правды и справедливости. Бывшего ополченца запомнят настоящим патриотом своей страны, подающим пример другим.

Взрыв на Университетской набережной

Военкор Владлен Татарский 2 апреля проводил творческий вечер в кафе на Университетской набережной в Петербурге. По неподтвержденным данным, одна из посетительниц вручила ему статуэтку, в которую, предположительно, вмонтировали взрывное устройство. Пока это только одна из версий, которую рассматривает следствие.

Телеканал «360»

В результате взрыва Татарский погиб, пострадали 30 человек. Следователи завели уголовное дело об убийстве особо опасным способом.

Встречался с молодежью и был примером

Татарский много раз приезжал в Подмосковье. В регионе он встречался с молодежью, вспомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал военкора прямым и честным человеком, который всегда говорил правду без прикрас. За это Татарского ценили друзья.

«Таким же искренним его запомнили сотни молодых ребят из Подмосковья. Он говорил с ними на равных. Показывал, что такое быть настоящим патриотом», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он также выразил слова соболезнования близким и родным погибшего журналиста.

Совсем недавно Владлену Татарскому вручили премию «Мы рядом. Доброе дело», отметила председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

Telegram-канал Марины Юденич

Был сильным и мужественным

Писатель Захар Прилепин виделся c Татарским незадолго до его гибели, когда военкор заезжал в Луганск.

«Наметили большие совместные проекты. Работа уже шла», — написал Прилепин.

Он отозвался о военкоре, как о смелом и ярком человеке.

Знакомая Татарского Дарья рассказала «360», что журналист приехал на открытую встречу еще одного мероприятия, которое в целях безопасности проходило в закрытом режиме. Она отметила, что военкору поступали угрозы.

РИА «Новости»

Дарья рассказала, что давно общалась с Татарским. Как личность Владлен был очень добрым и светлым человеком, но при этом очень мужественным.

В любой ситуации всех подбадривал, находил что-то положительное, утешал. Он был сильным. Не видела его никогда в какой-то панике, каким-то расстроенным, даже если какие-то неудачи происходили на фронте или он терял друзей. Он всегда был очень стойким и мужественным и подбадривал других. Дарья знакомая Владлена Татарского

Перед творческим вечером, Татарский был в книжной лавке «Листва». Ее управляющий Савва Федосеев рассказал, что ждал встречи с другом с самого утра. Военкора он назвал душой компании, вокруг которого всегда собиралась масса людей. Татарский, по его словам, был очень авторитетным человеком.

Соратник Татарского назвал убийство военкора подлой террористической атакой. По его словам, его друг пострадал за веру и Родину. Он вспомнил, как на фронте Татарский спас очень многих людей, которые оказались на передовой без квадрокоптеров, тепловизоров и приборов ночного видения.

Жил ради правды и справедливости

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал Татарского большим патриотом Донбасса и России. Он добавил, что военкор был человеком с непростой судьбой.

Владлен заслужил уважение соратников, потому что жил и работал ради правды и справедливости, ради Победы. Успел и повоевать, и в статусе военкора свою лепту внести. Мы оформляли документы, чтобы представить Владлена к награде — медали «За освобождение Мариуполя». К сожалению, ее не успели выдать при жизни. Денис Пушилин врио главы ДНР

Писатель и публицист Герман Садулаев в разговоре с «360» подчеркнул, что Татарский был невероятно скромным в быту, искренним и обаятельным.

«Я был знаком с Владленом, мы недавно вместе ездили на Донбасс с гуманитарной миссией, посещали мобилизованных, узнавали об их нуждах готовили предложения к руководству страны и передавали гуманитарную помощь», — рассказал писатель.

Профессионал и патриот

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что в прошлом Владлен Татарский был ополченцем 2-го армейского корпуса. Внимание к мелким деталям позволило бойцу стать отличным репортером.

Соцсети

«Он не был публицистом в привычном понимании этого слова. Он формулировал смыслы и идеи, которые симпатичны миллионам наших сограждан. Как и Дарья Дугина. Макс делал это максимально доступно, хотя сам был очень эрудированным человеком и в разговоре мог запросто сыпать словами военных теоретиков прошлого или цитатами из Нового Завета», — написал журналист о коллеге в своем Telegram-канале.

Свои соболезнования в связи со смертью Татарского выразили и авторы Telegram-канала Народной милиции ДНР.

«Человек выдающейся личной храбрости, профессионал своего дела и настоящий патриот своей Родины, который не только сам принимал участие в боевых действиях, но и вкладывал много сил в организацию помощи подразделениям на передовой», — сказано в сообщении.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже принес соболезнования и выразил уверенность, что все стоявшие за преступлением понесут наказание.