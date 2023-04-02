02 апреля 2023, 21:53
«Пострадал за веру и Родину». Соратник Владлена Татарского рассказал, что погибший помог на фронте очень многим
Соратник военкора Татарского заявил, что за его убийством может стоять ЦРУ
Соратник Владлена Татарского назвал убийство военкора подлой террористической атакой. Мужчина, назвавший себя близким единомышленником из круга погибшего, пришел к месту происшествия на Университетской улице, чтобы почтить память друга. «360» взял у него комментарий.
«Он пострадал за веру и за Родину. И погиб. При чем они его даже на фронте не смогли достать, хотя у них для этого было предостаточно возможностей. Они убили его здесь через подлую террористическую атаку», — подчеркнул он.
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Собеседник «360» рассказал, что на фронте Татарский спас очень многих людей, оказавшихся на передовой без квадрокоптеров, тепловизоров и приборов ночного видения.
«Я думаю, что в какой-то момент его признают святым в Русской православной церкви, потому он воин-исповедник, которого убили нечестивые, враги, которые с нами воюют», — заявил мужчина.
Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, организовал убийство, он предложил, что к этому могут быть причастны спецслужбы США.
«Это связано с СБУ, а шире — с ЦРУ. Такую операцию просто так не провернешь», — заключил единомышленник Татарского.
Взрыв в кафе на Университетской улице в Петербурге произошел во второй половине дня в воскресенье, 2 апреля.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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