Эксклюзив 02 апреля 2023, 21:53 «Пострадал за веру и Родину». Соратник Владлена Татарского рассказал, что погибший помог на фронте очень многим Соратник военкора Татарского заявил, что за его убийством может стоять ЦРУ «ВКонтакте»

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Соратник Владлена Татарского назвал убийство военкора подлой террористической атакой. Мужчина, назвавший себя близким единомышленником из круга погибшего, пришел к месту происшествия на Университетской улице, чтобы почтить память друга. «360» взял у него комментарий.

«Он пострадал за веру и за Родину. И погиб. При чем они его даже на фронте не смогли достать, хотя у них для этого было предостаточно возможностей. Они убили его здесь через подлую террористическую атаку», — подчеркнул он.

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Собеседник «360» рассказал, что на фронте Татарский спас очень многих людей, оказавшихся на передовой без квадрокоптеров, тепловизоров и приборов ночного видения.

«Я думаю, что в какой-то момент его признают святым в Русской православной церкви, потому он воин-исповедник, которого убили нечестивые, враги, которые с нами воюют», — заявил мужчина.

Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, организовал убийство, он предложил, что к этому могут быть причастны спецслужбы США.

«Это связано с СБУ, а шире — с ЦРУ. Такую операцию просто так не провернешь», — заключил единомышленник Татарского.

Взрыв в кафе на Университетской улице в Петербурге произошел во второй половине дня в воскресенье, 2 апреля.