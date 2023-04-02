Эксклюзив 02 апреля 2023, 21:22 «Убивают самых лучших»: Писатель Садулаев — о гибели военкора Татарского Писатель Садулаев назвал спланированной операцией убийство военкора Владлена Татарского «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Убийство военкора Владлена Татарского в питерском клубе «Стрит-бар» — это целенаправленная планомерная террористическая работа украинских спецслужб. Такое мнение в беседе с «360» высказал писатель и публицист Герман Садулаев.

Цель теракта — поселить страх в российском обществе, чтобы люди не помогали армии и фронту, не поддерживали государство и не ходили на патриотические собрания, заявил Садулаев. Поэтому украинские спецслужбы убивают самых лучших представителей российского общества.

Реклама

«Я был знаком с Владленом, мы недавно вместе ездили на Донбасс с гуманитарной миссией, посещали мобилизованных, узнавали об их нуждах готовили предложения к руководству страны и передавали гуманитарную помощь», — рассказал писатель.

По словам Садулаева, блогер с аудиторией в больше полмиллиона подписчиков, был человеком невероятно скромным в быту, искренним и обаятельным. Как раз шел Великий пост, и журналист постился, отметил публицист.

Взрыв в кафе, где проводил встречу Татарский, писатель считает давно спланированной операцией.

«Я думаю они давно охотились за Владленом. И вот предоставился такой случай. Как ни странно — а может и не странно — они наносят эти удары вдали от лини от фронта. Это проще организовать тут нет военного положения, можно находиться со взрывчаткой, можно вообще что угодно делать», — отметил Садулаев.

И главная причина — это больно бьет по обществу.

«Они хотят нам внушить — нас могут убить в любом месте», — резюмировал писатель.

Ранее одна из приглашенных на творческий вечер военкора Владлена Татарского рассказала в беседе с «360», что не смогла пойти, но ей известно, что на входе никого не обыскивали и не проверяли.