Происшествия 02 апреля 2023, 21:06 «Максим, ну как же так». Юденич поделилась воспоминанием о встрече с Татарским Юденич выразила надежду, что убийцы Татарского не уйдут от ответа Telegram-канал Марины Юденич / Telegram

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Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Она напомнила, что совсем недавно ему вручили премию «Мы рядом. Доброе дело». А сегодня его уже нет в живых, но помнить о нем будет все страна, выразила уверенность Юденич.

«Максим, ну как же так. Как будто вчера вручала тебе премию губернатора Андрея Воробьева „Мы рядом. Доброе дело“. Знала уже, что известный военкор Владлен Татарский наш люберецкий парень Макс Фомин. И ты со сцены передавал привет Люберцам»», — поделилась она в своем Telegram.

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Председатель совета вспомнила, как на прощание Татарский попросил ее позже прислать фото с вручения. Так вышло, что снимки появились только сейчас, добавила Юденич.

«Прости. Покойся с миром. Помнить тебя будут и твои родные Люберцы, и Подмосковье, и вся страна. <…> Очень надеюсь, что никто из твоих убийц от ответа не уйдет», — заключила она.

Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным властей, 25 человек получили травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.