Общество 02 апреля 2023, 21:31 «Жил и работал ради правды и справедливости». Пушилин выразил соболезнования в связи с убийством Татарского Пушилин выразил соболезнования в связи с убийством Татарского «ВКонтакте»

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Владлен Татарский был большим патриотом Донбасса и России. В ДНР оформляли документы чтобы представить его к награде — медали «За освобождение Мариуполя». Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы республики Денис Пушилин.

«Убит [Владлен Татарский] подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим — террористический режим. Подлежит уничтожению, по-другому — не остановить», — написал Пушилин.

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Врио главы ДНР отметил, что Татарский — человек с непростой судьбой. Он заслужил уважение соратников, «потому что жил и работал ради правды и справедливости, ради Победы».

По слова Пушилина, в ДНР оформляли документы, чтобы представить Татарского к награде — медали «За освобождение Мариуполя».

Военные корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской улице в Санкт-Петербурге. По последним данным, пострадали свыше 20 человека, в том числе ребенок. Раненым оказывают медицинскую помощь.

Владлен Татарский прибыл в кафе «Стрит-бар», где произошел взрыв, после другого мероприятия — закрытой встречи с читателями в книжном клубе «Листва». Его организатор и знакомая военкора Дарья рассказала «360», что журналисту поступали угрозы, поэтому встречу проводили в закрытом формате.