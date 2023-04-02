Криминал 02 апреля 2023, 21:33 «Он не уставал говорить правду». Воробьев рассказал о встречах Татарского с молодежью Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев назвал военкора Татарского прямым и честным РИА «Новости»

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Военный корреспондент Владлен Татарский много раз приезжал в Московскую область, где встречался с молодежью, с которой всегда разговаривал на равных. Так о погибшем блогере отозвался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что Татарский был прямым и честным человеком, который всегда говорил правду без прикрас. За это его ценили друзья.

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«Таким же искренним его запомнили сотни молодых ребят из Подмосковья. Он говорил с ними на равных. Показывал, что такое быть настоящим патриотом. Максим Фомин — так его звали в жизни. Мои соболезнования близким и родным! Мы рядом», — написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб на своем творческом вечере в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, рамок металлоискателя для прохода в помещении не было и никого не осматривали.

Один из посетителей заявил, что взрыв прогремел сразу после того, как одна из поклонниц вручила Татарскому статуэтку. По неподтвержденным данным, именно там находилось взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Вручившая подарок посетительница села подальше от сцены, а после детонации сбежала первой.

Следователи Санкт-Петербурга завели уголовное дел об убийстве общеопасным способом. Причастных к преступлению ищут.

Военный корреспондент Владлен Татарский стал лауреатом премии губернатора Московской Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело».