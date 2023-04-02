Общество 02 апреля 2023, 20:03 «Еще одни похороны». Прилепин отреагировал на гибель Татарского Захар Прилепин назвал погибшего Владлена Татарского смелым человеком РИА «Новости»

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Писатель Захар Прилепин виделся c военкором и блогером Владленом Татарским незадолго до его гибели. В своем Telegram-канале он назвал журналиста смелым человеком.

«С Владленом Татарским виделись совсем недавно. Он заезжал в Луганск. Наметили большие совместные проекты. Работа уже шла», — написал он.

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Писатель вспомнил о Татарском как о смелом и ярком человеке, посетовав, что страну ждут «еще одни похороны»

«Пройдет неделя-две, и опять затеется разговор (с нашей стороны) о готовности к переговорам. <…> Они тем временем готовятся атаковать. Будут атаковать в числе прочего под Сватовом. <...> Тошно», — добавил Прилепин.

Мощный взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной. Установлено, что в заведении сработало взрывное устройство мощностью более 200 граммов тротила. Жертвой взрыва в кафе Санкт-Петербурга оказался военный корреспондент Владлен Татарский, подтвердили в МВД.

По данным Mash, взрывное устройство в кафе принесла девушка. Бомбу она положила в статуэтку, которую вручила Татарскому.