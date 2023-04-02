Эксклюзив 02 апреля 2023, 22:51 «Братан, уже еду». Представитель книжной лавки «Листва» Федосеев рассказал о последних часах жизни Татарского Представитель книжной лавки «Листва» Федосеев рассказал о последних часах жизни Татарского «ВКонтакте»

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Управляющий книжной лавки «Листва» Савва Федосеев рассказал о последних часах жизни военкора Владлена Татарского. В беседе с «360» ивент-менеджер сообщил, что ждал встречи с другом еще с самого утра.

«Я еще в 09:00 утра написал ему что сильно его жду в книжной лавке „Листва“, он в своем духе ответил „Братан, уже еду“. В 13:00 приехал с супругой и с радостью с читателями всеми общался», — рассказал Федосеев.

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Он добавил, что Татарский подписал ему последний выпуск журнала, где была опубликована его статья. А после поехал на встречу с читателями в кафе «Стрит-бар», которая стала для него роковой.

«В 15:30 мы с ним попрощались, я вышел и вспомнил, что забыл с ним сделать фотографию. Сказал, что выложу годовой давности, где мы с ним постройнее и потоньше, и хотел это обыграть в виде шутки… Но уже так не получится», — сказал Дедосеев.

Владлен Татарский, по словам менеджера «Листвы», был душой компании, вокруг него всегда собиралась масса людей — и он действительно был очень авторитетным человеком.

«Он всегда был оптимистичен, хотя всегда говорил что это крайне тяжелый конфликт. <…> Но он всегда говорил что мы обязательно победим, призывал гражданское общество сплотиться, призывал поддерживать русскую армию, народную милицию ДНР, русских воинов», — заключил Федосеев.

Ранее председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Она напомнила, что совсем недавно ему вручили премию «Мы рядом. Доброе дело».