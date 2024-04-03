Мир 03 апреля 2024, 18:30 Посол и немцы. Украинские дипломаты стали болью Германии Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: Boris Roessler / Global Look Press

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Посол Украины Алексей Макеев решил устроить выволочку немецким СМИ. Ему не понравилось стремление журналистов всесторонне освещать украинский конфликт, а не принимать на веру версию одной стороны. Перед этим дипломат прославился тем, что сравнивал Германию с медленным спорт-каром и требовал запретить въезд россиян. Словом, вел себя как достойный приемник Андрея «ливерная колбаса» Мельника.

Украинский посол обругал газету ФРГ

Алексей Макеев поскандалил с немецким изданием Berliner Zeitung («Берлинская газета»). Журналисты пожаловались, что украинский дипломат заявил, будто они «искажают реальность и правду», и назвал редакцию «новым радио Москвы» из-за цитаты посольства России.

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В соцсети X Макеев подробно, со скриншотами, перечислил претензии: редактор и издатели газеты ткрыто посещали российское посольство в мае 2023 года, комментаторы украинского конфликта плохие, а главное — редакция «стала работодателем для бывших сотрудников российских государственных СМИ».

«Однажды я дал интервью газете Berliner Zeitung. Не буду повторять эту ошибку. Моя рекомендация по работе с берлинской народной газетой — просто не читать и не давать интервью. В Берлине есть лучшие/свободные СМИ!» — заявил дипломат.

Украинский посол Алексей Макеев в Лейпциге на презентации выставки «Свет и тень Антонова» (да, великого советского конструктора Украина записала к себе, даром, что он был чистокровный русский). Фото: IMAGO / Archaeopix / Global Look Press

Немецкий ответ

Редакция Berliner Zeitung не стала медлить с ответом. Сотрудники СМИ назвали нападки дипломата «необычными», подчеркнув, что у издания давно сложились хорошие профессиональные отношения с украинским посольством.

Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на наших редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы. Мы поражены этими нападками, потому что до этих постов в соцсети X не было ни одной жалобы посла в редакцию Berliner Zeitung. редакция газеты Berliner Zeitung

Журналисты отметили, что посол Украины должен уважать свободу прессы в европейской демократии. Они также напомнили, что во время большого интервью Макеев выражал благодарность немецким СМИ за то, что «тема Украины появляется в новостях каждый день».

Как украинские послы позорились в Германии

Похоже, Германии в последнее время хронически не везет с послами Украины. Предшественником Макеева был Андрей Мельник, который прославился тем, что обозвал канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Правда, спустя месяц дипломат пообещал извиниться.

Шольц со своей стороны заверил, что не обиделся на слова украинца. Однако скоро Мельнику все же пришлось покинуть пост: зарвавшийся посол спел панегирик лидеру украинских националистов Степану Бандере. Хвала пособнику Гитлера и убийце множества мирных людей вызвало негодование во всем мире.

Реакция была такой, что даже украинский МИД не решился поддержать своего сотрудника и заявил, что не разделяет позицию Мельника. Посла тихо «слили» на родину, полгода подержали заместителем министра иностранных дел, а после отправили работать в Бразилию.

Осенью 2022 года на место Мельника назначили Макеева. Он бодро начал с места в карьер, потребовав у властей ФРГ запретить въезд всем россиянам. Вот только немцы, как оказалось, не очень любят гостей, приказывающих хозяевам, что и как они должны делать.

Не оценили они и сравнение своей страны с «суперскоростным спортивным автомобилем, который еле плетется по автобану под 30 километров в час». С помощью такой метафоры Макеев призывал активнее помогать ВСУ: «Поддержку нам можно оказать в разы быстрее и в разы больше», — командовал дипломат.

Жители Германии отметили, что юмор Макеева такое же плохой, как и сама украинская политика. Посла, как и его предшественника, откровенно назвали «психом». Многие отмечали и циничные заявления украинца на призывы к миру.

Самое смешное, что последнюю неожиданную истерику Макеева публично осудил его бывший коллега Мельник. В интервью Berliner Zeitung он подчеркнул, что «свобода прессы бесценна и ее должны все уважать».