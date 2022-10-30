Новый посол Украины сравнил Германию с медленным спорткаром на автобане | 360°

Мир 30 октября 2022, 10:44 Новый посол Украины сравнил Германию с медленным спорткаром на автобане Посол Украины Макеев раскритиковал Германию за медленный темп военных поставок РИА "Новости"

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Власти Германии сравнили со скоростным спортивным автомобилем, который медленно едет на автобане из-за медленных военных поставок Украине. Об этом газете Bild am Sonntag заявил новый украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.

«Смотрю я на действия немецкого правительства, и возникает картинка, будто бы суперскоростной спортивный автомобиль еле плетется по автобану под 30 километров в час», — сказал он.

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Макеев объяснил, что власти Германии тратят несколько недель, чтобы объяснить свои решения об отказе от военных поставок, хотя могли бы оперативно передать оружие украинской армии.

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«Поддержку нам можно оказать в разы быстрее и в разы больше», — добавил дипломат.

Макеев стал новым послом Украины в Германии 24 октября, сменив в должности Андрея Мельника, отметившегося резкими высказываниями в адрес канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Шольц заявлял, что примерно треть жителей Германии выступают против поставок вооружений на Украине, писали «Дни.ру». Он заверил, что страна продолжит оказывать военную поддержку украинским военным.