Мир 03 апреля 2024, 01:13 Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее журналистов Berliner Zeitung обвинила посла Украины Макеева в попытке запугать журналистов Freepik

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Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила украинского посла Алексея Макеева в попытках запугать ее журналистов и в нападках на свободу слова. Это произошло после того, как дипломат в соцсетях публично раскритиковал содержание ряда статей издания, а также обнародовал личные данные некоторых редакторов — экс-работников RT и Sputnik. Свои претензии газета разместила в соцсети X.

«Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева», — написали представители издания.

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Berliner Zeitung удивилась тому, что до этого случая посол никогда не обращался напрямую к сотрудникам редакции, не высказывал недовольства, хотя давал интервью газете.

Ранее представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что после выборов в России ведомство не будет указывать должность российского президента Владимира Путина в официальных документах. ФРГ не признала легитимность президентских выборов в РФ.