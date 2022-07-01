МИД Украины открестился от позиции посла Мельника по Бандере

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опубликовал на сайте ведомства комментарий в связи с заявлением украинского посла в Германии Андрея Мельника. Дипломат в интервью немецкому СМИ принялся восхвалять пособника нацистов Степана Бандеру. В министерстве заявили, что мнение Мельника не отражает позицию ведомства.

«Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», — указано в комментарии.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов», одним из инициаторов создания в 1942 году «Украинской повстанческой армии»*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Организация воевала против советских войск, в основном на Западной Украине. На ее счету — множество преступлений, среди которых — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.

По мнению Мельника, которое он высказал в интервью, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

В Германии законодательно запрещено прославление нацизма.

* «Украинская повстанческая армия» — запрещенная в России экстремистская организация.