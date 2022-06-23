Посол Украины пообещал извиниться перед канцлером Германии за «ливерную колбасу»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник решил лично извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за сравнение с «ливерной колбасой». Об этом он сообщил в интервью журналу Der Spiegel.

Украинский посол признал, что его сравнение было неуместным с дипломатической точки зрения.

«Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием. <…> Я перед ним лично извинюсь», — сказал Мельник, имея в виду канцлера Германии.

Он добавил, что его слова вызвали негативную реакцию и у украинских властей. По словам посла, такое сравнение не развеселило президента Украины Владимира Зеленского. При этом Мельник неоднократно позволял себе недипломатичные высказывания.

Как отметил украинский посол, он не обсуждал ситуацию лично с Зеленским, но говорил об этом с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

В начале мая Мельник сравнил Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Причиной такого высказывания стал отказ канцлера Германии приехать в Киев. Позже Шольц заявил, что не обиделся на оскорбительные слова, а свое отношение к ним оставляет на суждение дипломата.