Мир 02 апреля 2023, 14:12 Немцы раскритиковали украинского посла за критику призывов к миру Читатели Die Welt раскритиковали посла Украины Макеева за критику призывов к миру Дипломатическая академия Украины

Читать 360tv в

Читатели немецкой газеты Die Welt подвергли критике посла Украины в Германии Алексея Макеева за критику заявлений о призыве к миру. Свое мнение они оставили в комментариях под соответствующей статьей на сайте издания.

«Со стороны украинского дипломата слишком цинично так реагировать на призывы к миру!» — написал один из пользователей.

Реклама

Другой читатель напомнил послу, что в Германии существует свобода слова.

«Макеев и ему подобные должны знать об этом и всегда помнить: простые жители Германии не должны платить за все, что происходит», — добавили в комментариях.

Пока Макеев осуждает мирные инициативы, указали читатели, на фронте гибнут тысячи украинцев.

«Благими намерениями дорога вымощена в ад. Скорее всего, этот Макеев из той же колоды, что и Зеленский и Мельником», — заключил Annemie.

Ранее украинский посол Макеев заявил, что страна хочет начать дискуссию о вероятном обретении ядерного статуса.