Канцлер ФРГ не стал обижаться на оскорбление посла Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц не обиделся на оскорбительное высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в свой адрес. Об этом политик сообщил немецкому порталу T-Online.

По словам Шольца, свое отношение к произошедшему он оставляет на суждение дипломата.

«Не столь важно придавать значение каждому слову. Сейчас нужно сосредоточиться на помощи Украине, чтобы страна смогла обеспечить собственную защиту», — заявил он.

Канцер подчеркнул, что Европа ввела санкции, потому что хочет прекращения огня на Украине и вывода российских войск с ее территории.

«Наложенные ограничения оказывают серьезное воздействие на экономику, она серьезно страдает. Впечатление, что Россию не затронули санкции, очень обманчивы», — заключил политик.

Ранее Мельник подверг Шольца критике за отказ лично приехать в Киев и назвал его «ливерной колбасой».