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    15 мая 2022, 14:42

    Канцлер ФРГ не стал обижаться на оскорбление посла Украины

    Канцлер ФРГ Шольц не обиделся на оскорбление посла Украины Мельника

    Максим Зинкин

    Канцлер Германии Олаф Шольц не обиделся на оскорбительное высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в свой адрес. Об этом политик сообщил немецкому порталу T-Online.

    По словам Шольца, свое отношение к произошедшему он оставляет на суждение дипломата.

    «Не столь важно придавать значение каждому слову. Сейчас нужно сосредоточиться на помощи Украине, чтобы страна смогла обеспечить собственную защиту», — заявил он.

    Канцер подчеркнул, что Европа ввела санкции, потому что хочет прекращения огня на Украине и вывода российских войск с ее территории.

    «Наложенные ограничения оказывают серьезное воздействие на экономику, она серьезно страдает. Впечатление, что Россию не затронули санкции, очень обманчивы», — заключил политик.

    Ранее Мельник подверг Шольца критике за отказ лично приехать в Киев и назвал его «ливерной колбасой».