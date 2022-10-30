Украинский посол призвал не спасать российских уклонистов | 360°

30 октября 2022, 14:15
Украинский посол призвал не спасать российских уклонистов
Посол Украины Макеев призвал Германию не принимать уехавших россиян
Германии не стоит принимать к себе жителей России, уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом изданию Bild заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.
«Если Германия решит принимать россиян, то это будет неправильно», — сказал он.
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Макеев уточнил, что, по его мнению, переехавшие в Германию россияне представляют угрозу для украинских беженок, отправившихся в страну с детьми после начала специальной операции.
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«Нашим женщинам придется сидеть в лагерях с беженцами рядом с этими мужчинами. Более того, безопасность Германии тоже окажется под угрозой», — подчеркнул он.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении процедуры частичной мобилизации, сообщали «Дни.ру».
Глава оборонного ведомства отметил, что отправка призванных в армию россиян завершилась 28 октября. Шойгу подчеркнул, что на данный момент не планируется проведения новых мероприятий по частичной мобилизации.
Германия
Россия
Частичная мобилизация в РФ
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