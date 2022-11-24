Мир 24 ноября 2022, 06:57 «Удар по сердцу». Парламент Польши раскритиковал назначение Мельника на пост замглавы МИД Украины Вице-спикер сейма Польши Згожельский назвал пощечиной назначение Мельника в МИД Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

После скандальной отставки бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Вице-спикер сейма Польши Петр Згожельский назвал это решение пощечиной всем полякам. Его процитировал сайт DoRzeczy.

«Это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам», — сказал он.

Реклама

Петр Згожельский удивился сдержанной реакции других политиков, ведь Андрей Мельник обесценил преступления украинских националистов и приравнял их к действиям самих поляков. Он уверен, что назначение этого человека заместителем министра иностранных дел Украины должно было вызвать скандал.

Реклама

Вице-спикер сейма предложил, во-первых, объявить выдвижение кандидатуры этого политика провокацией, во-вторых, потребовать возобновить эксгумацию жертв Волынской резни.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил Андрея Мельника в отставку с поста посла в Германии в июле. Он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в сотрудничестве с Россией. На его место назначили Алексея Макеева, которого немцы раскритиковали еще до переезда в Берлин.