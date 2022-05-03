«Обиженная ливерная колбаса». Посол Украины в Германии оскорбил Шольца после отказа от визита

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от визита в родную страну дипломата. Он отреагировал оскорблением в адрес немецкого политика. Слова Мельника процитировало издание Spiegel.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил украинский посол.

Шольц отказался от поездки на Украину после того, как местные власти не захотели принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлер Германии возмутился тем, что немецким властям ставят условия после оказанной экономической и военной помощи. Также он отметил, что такое поведение недопустимо для страны, которая нуждается в гарантиях безопасности.

Ранее Мельника уже обвиняли в неподобающих высказываниях в адрес немецких властей. Его обвинили дискредитации президента ФРГ 17 апреля. Тогда посол Украины в Германии уличил Штайнмайера в тесных связях с Россией. По мнению Мельника, именно из-за президента ФРГ Германия до сих пор получает энергоносители из РФ.