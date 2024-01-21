21 января 2024, 10:11
Трамп пообещал американцам разрешить украинский конфликт до инаугурации
Трамп пообещал американцам добиться мирного урегулирования конфликта на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам, что разрешит украинский конфликт до инаугурации. Об этом он сказал в субботу, 20 января, в ходе выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы урегулируем <…> еще до того, как я вступлю в должность», — заявил Трамп собравшимся.
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Республиканец напомнил, что «хорошо знает» российского лидера Владимира Путина, а также знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого Трамп подчеркивал, что может добиться мирного решения по Украине всего за сутки.
Ранее политик заявил, что нужно ладить с лидерами ядерных держав. Именно поэтому он поддерживал хорошие отношения с президентом России, сказал Трамп. Кроме Путина, экс-президент также наладил контакт с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп неоднократно критиковал нынешнего президента США Джо Байдена, чья политика, по его мнению, завела страну в тупик. Республиканец называл его негодяем и мошенником.
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