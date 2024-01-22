Мир 22 января 2024, 00:07 Главный соперник Трампа вышел из предвыборной гонки Губернатор Флориды Десантис снялся с предвыборной гонки в пользу Трампа flickr.com

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Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США. В своем видеообращении он пообещал поддержать экс-главу государства Дональда Трампа, сообщило РИА «Новости».

«У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию», — сказал он.

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Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, в ходе которых Десантис уступил Трампу. Согласно опросу, губернатор на этом этапе может получить только 6% голосов.

По словам Десантиса, он поддержит однопартийца Трампа, который превосходит действующего президента Джо Байдена и заслуживает «еще одного шанса».

В праймериз Республиканской партии остались два кандидата — 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Ранее Трамп пообещал сторонникам, что сможет разрешить украинский конфликт до инаугурации. Он напомнил, что «хорошо знает» президента России Владимира Путина и знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским.