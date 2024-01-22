Мир 22 января 2024, 09:43 Трамп назвал Никки Хейли поджигательницей войны Экс-лидер США Трамп назвал Хейли одной из поджигателей войны Jeenah Moon/XinHua/globallookpress

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право баллотироваться на выборы от Республиканской партии Никки Хейли одной из «поджигателей войны» и добавил, что она «неизбираема». Заявление прозвучало на митинге в Нью-Гемпшире.

«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: „Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет“», — процитировало Трампа РИА «Новости».

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Он причислил Хейли к глобалистам, которых пообещал «вышвырнуть» вместе с ненавидящим США «больным политическим классом» — «коммунистами, марксистами и фашистами». По мнению экс-лидера страны, его соперницу поддерживают пробайденовсккие силы, но лишь потому, что ее будет легко победить.

«Она неизбираема», — пояснил Дональд Трамп.

Ранее он не раз заявлял, что в кратчайшие сроки решил бы украинскую проблему, если бы вновь оказался у власти. При этом, по мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, президент России Владимир Путин просто не взял бы трубку, если бы Трамп позвонил ему с предложениями по этому вопросу.