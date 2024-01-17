Мир 17 января 2024, 08:33 Губернатор Арканзаса отказался от участия в президентской гонке из-за Трампа Губернатор Арканзаса Хатчинсон отказался от гонки за президентское кресло Pxhere

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Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон решил отказаться от участия в гонке за президентское кресло после победы бывшего главы государства и предпринимателя Дональда Трампа на кокусах республиканцев в Айове. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Поздравляю Дональда Трампа с победой прошлым вечером в Айове <…> Сегодня я приостанавливаю президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — написал Хатчинсон.

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Он также выразил поддержку всем кандидатам, которые участвовали на кокусах в штате Айова.

После победы Трампа из президентской гонки вышел и предприниматель Вивек Рамасвами. Он отказался от дальнейшего участия и заявил, что поддержит бизнесмена на выборах.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на победу Трампа на кокусах. Глава Белого дома назвал своего оппонента фаворитом среди республиканцев в предвыборной гонке.