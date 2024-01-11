Мир 11 января 2024, 08:58 Хейли назвала помощь Украине способом предотвратить конфликт Хейли высказалась за помощь Украине и предотвращение конфликта с Россией Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли продолжила выступать за существенную помощь Украине «как способ помешать России продвинуться в Польшу и другие страны НАТО». Об этом сообщил телеканал CNN.

«Речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность американцев», — сказала Хейли о помощи Украине.

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Финансирование и поставку оружия украинской стороне со стороны Соединенных Штатов кандидат назвала предотвращением конфликта России со странами НАТО. Также она добавила, что тайванцы тоже «не просто так поддерживают американскую помощь Украине».

«Они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться в Тайвань», — добавила Хейли.

При этом Хейли выступила против отправки американских бойцов на Украину. По ее мнению, США должны воздержаться от прямого вмешательства в конфликт, однако кандидат допустила продолжение снабжения Украины пакетами помощи.