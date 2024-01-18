Мир 18 января 2024, 16:53 «Гнусный заговор глобалистской элиты». Почему форум в Давосе привлек конспирологов Bloomberg: ВЭФ в Давосе привлек конспирологов и стал центром теорий заговора Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Всемирный экономический форум не раз становился излюбленной темой для конспирологов. По их мнению, политики и лидеры корпораций каждый год разрабатывают стратегии о «новом мировом порядке» и в целом выглядят как глобалистская элита, планирующая заговор. Гипотез много, доказательств мало. О самых популярных — в материале «360».

ВЭФ в руках конспирологов

С 15 по 19 января в швейцарском городе Давос проходит Всемирный экономический форум, который вновь стал предметом обсуждения для любителей теорий заговора. Они убеждены, что это ежегодное собрание — «гнусный заговор глобалистской элиты» с целью захвата власти, написали журналисты американского издания Bloomberg.

Например, недавние сообщения в X (ранее Twitter) и Telegram, по словам авторов статьи, подтвердили, что главы корпораций и политики, приехавшие в Швейцарию, прежде всего замышляют выдвинуть Никки Хейли кандидатом в президенты США от республиканцев вместо экс-лидера страны Дональда Трампа.

Другие продвигают фальшивые тезисы об изменении климата и «Великой перезагрузке» — плане восстановления экономики, который разработали в Давосе.

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

В 2023 году встреча политиков и глав корпораций тоже была «лакомым куском» для тех, кто ищет подвох во всем, напомнили сотрудники американского журнала Newsweek. Тогда поводом послужили высказывания министра иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто Зардари о «новом мировом порядке».

Один из пользователей соцсетей, по информации издания, опубликовал видеоролики, основанные на теории заговора с основателем ВЭФ Клаусом Швабом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом и бывшим главврачом Белого дома Энтони Фаучи.

«Похоже, они планируют новый кризис, чтобы попытаться захватить власть: например, обрушить мировую экономику и обвинить в этом кибертерроризм», — написал пользователь Х в своем профиле.

Американский бизнесмен, владелец соцсети Х, а также компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в январе прошлого года также способствовал распространению сомнительной информации.

В личном блоге любитель конспирологии написал, что форум «все больше превращается в неизбираемое мировое правительство». Однако Маск сделал это в привычной манере — разжег огонь среди общественности, не приведя никаких доказательств, и испарился.

Илон Маск в качестве спикера на мероприятии в Италии, декабрь 2023 год. Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Никаких теорий заговора, просто мейнстрим

Несмотря на то что ВЭФ породил немало теорий заговора, журналисты Bloomberg назвали форум 2024 года «громоотводом для дезинформации». Лидеры мирового бизнеса и политики из кожи вон лезли и старались объяснить: фейки и фальш-контент стали серьезным риском для международной экономики.

Дезинформации отдали особое внимание на ежегодном собрании. Вице-президент Еврокомиссии Вера Журова рассказала соцсетях: участники форума провели «хорошие переговоры» с Meta* и YouTube по вопросам борьбы с фейками. Эти две площадки, подчеркнули авторы статьи, превратились в настоящий рассадник вранья, особенно во время военных конфликтов. Тем не менее детали или хотя бы тезисы встречи еврокомиссар решила оставить в тайне.

Американские журналисты попытались связаться с представителями ВЭФ и узнать подробности. Но ответа не получили. В Сети это расценили как еще одно доказательство конспирологических предположений.

Протестующие в Давосе. Надпись на стяжке плакате: «Всемирный экономический провал» (вместо форум — прим. ред.). Фото: Andy Barton/Keystone Press Agency / Global Look Press Протестующий в Давосе. Надпись на плакате: «Форум мировых эксплуататоров». Фото: Andy Barton/Keystone Press Agency / Global Look Press Протестующие в Давосе. Надпись на стяжке плакате: «Всемирный экономический провал» (вместо форум — прим. ред.). Фото: Andy Barton/Keystone Press Agency / Global Look Press Протестующий в Давосе. Надпись на плакате: «Форум мировых эксплуататоров». Фото: Andy Barton/Keystone Press Agency / Global Look Press

Также зарубежные обозреватели не смогли пройти мимо обсуждения недавних кибератак на несколько сайтов правительства Швейцарии. Они процитировали двух еврочиновников, которые утверждали, мол, это была месть России за решение ВЭФ принять Зеленского. В целом все как обычно.

Вся шумиха, теории заговора и любые высказывания против Давоса, по их мнению, переходят в политический мейнстрим. Так ли это на самом деле — загадка. Однако любые конспирологические обсуждения каждый раз вспыхивают с новой силой, когда к ним подключаются представители власти или другие официальные лица.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Разговоры о «новой болезни Х»

После пандемии коронавируса риторика, ориентированная на Давос, усилилась вдвое, написали американские журналисты. Обязательные карантины, маски и другие меры по охране здоровья населения — все это, по мнению некоторых интернет-сообществ, было «заговором форума с целью захвата международной власти».

К середине 2020 года основатель ВЭФ Клаус Шваб стал мишенью для конспирологов, как и их фавориты вроде Энтони Фаучи, Хиллари Клинтон и Билл Гейтс.

В преддверии форума помощник министра финансов при администрации Трампа Моника Кроули написала в своем личном блоге, что участники форума якобы готовят еще одну пандемию «новой болезни Х».

«Новая инфекция позволит мировым лидерам ввести карантин, ограничить свободу слова и уничтожить еще больше свобод», — предупредила она.

Мировые конспирологические сообщества, разумеется, поддержали Кроули, а вот представители и участники ВЭФ обвинили министра финансов в распространении фейка. После заявления американки ведущие мировые СМИ неустанно пытались убедить публику, что ничего страшного в подготовке ВЭФ, ВОЗ и экспертов к пандемии несуществующей на сегодня «болезни Х» нет.

Журналисты британского издания The Register отметили: в загадочном недуге — одни только плюсы мировому здравоохранению.

«Автор книги об этой болезни Кейт Келланд честно рассказывает, что все дело в проведении исследований и разработки вакцин для создания „чего-то“, что уничтожит новый вирус еще до того, как он появится. А потом для этого „чего-то“ нужно лишь создать хранилище и при появлении той самой „болезни Х“ доставать оттуда вакцину и распространять», — пояснили обозреватели.

Фото: Zhang Yuwei / XinHua / Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с таким мнением и назвала исследования «обычной рутинной работой экспертов и ученых».

Но официальных опровержений недостаточно для любителей теорий заговора. Вряд ли они изменят свое мнение о том, что следующая пандемия неизбежна и это лишь очередной бизнес-план мировых политиков, жаждущих «уничтожить свободу слова и посадить всех на карантин».

Русская пословица гласит: «О пустяках спорить — дело упустить». Остается надеяться на то, что участники форума работают над стратегией разрешения глобальных кризисов, а загадочные домыслы о ежегодной встрече — просто тема для тех, кому нечем заняться.

*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией.