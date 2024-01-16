Мир 16 января 2024, 10:53 Байден признал Трампа фаворитом среди республиканцев Байден назвал Трампа фаворитом от республиканцев после его успеха в Айове Ting Shen Pool via CNP / Global Look Press

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден назвал своего соперника — политика Дональда Трампа фаворитом со стороны республиканцев в рамках предвыборной гонки. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе», — отметил президент США.

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По данным телеканала CNN, Дональд Трамп лидирует на праймериз среди претендентов в кандидаты на пост главы государства от республиканцев в штате Айова. Бывший президент Соединенных Штатов набрал примерно 52% голосов. На втором месте пока оказался губернатор Флориды Рон Десантис.

Предприниматель Вивек Рамасвами отказался от участия в президентской гонке. Более того, он заявил, что поддержит Трампа на выборах.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отреагировал на победу бизнесмена на праймериз в Айове еще до объявления результатов. По его мнению, это поспособствует объединению Республиканской партии.