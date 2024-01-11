11 января 2024, 03:50
Крис Кристи подтвердил выход из предвыборной гонки за кресло президента США
Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи снял кандидатуру с президентских выборов в США
Предвыборную гонку за пост президента США покинул еще один кандидат — экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что покидает предвыборную кампанию. Об этом написало агентство Bloomberg.
«Я приостанавливаю свою кампанию на пост президента США», — заявил Кристи в ходе мероприятия в Нью-Гэмпшире.
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Кристи признался, что у него нет шансов победить, поэтому он снимает свою кандидатуру. Рейтинг Кристи на республиканских праймериз составлял всего 2%. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал Кристи «отъявленным русофобом и неудачником».
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. На этот пост претендуют республиканцы экс-президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Выход из гонки Кристи потенциально повышает шансы Хейли и Десантиса, отметили в агентстве.
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