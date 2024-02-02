Мир 02 февраля 2024, 17:37 «Здравый смысл не в почете». Президент Аргентины разрывает страну на куски Политолог Мартынов: протесты образумят Милея поменять свою политику Протестанты в Аргентине с дымовой шашкой и плакатом. Надпись на плакате: «Скажем „нет“ репрессивному государству Милея». Посередине — новый президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Martin Zabala / XinHua / Luis Barron / Mariana Nedelcu / Keystone Press Agency / Телеканал «360»

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Недавно пришедший к власти президент Аргентины захотел полностью изменить жизнь своего народа. Поначалу он обещал урезать бюджетные расходы и вытащить страну из глубокого экономического кризиса путем «шоковой терапии». Однако никто из аргентинцев и подумать не мог, что «шок» — не просто яркое название для нового политического курса, а настоящее государственное потрясение, породившее массовые забастовки.

Аргентинские протесты

Беспорядки не утихают в Аргентине с конца декабря 2023 года. Местные жители выходят на улицы в знак протеста из-за плана реформ, который предложил новоиспеченный президент республики Хавьер Милей.

Из главного: аргентинский лидер предложил полную рекстуризацию экономики и ужесточение наказания за участие в демострациях. Вероятно, глава государства хотел себя как-то обезопасить, объявив о тотальных изменениях, однако сделал только хуже, натравив на свою персону не одну тысячу человек. Один житель даже бросил бутылку в голову президента во время инаугурации.

Столица южноамериканской страны — Буэнос-Айрес — стала эпицентром народных волнений.

Несколько профсоюзов во главе с лидерами собирались в центре многонационального города, чтобы поставить под сомнение законность пакета реформ, к тому времени уже подписанного Милеем.

Речь шла о широком списке изменений и преобразований для либерализации экономики — примерно 300 пунктов. В период предвыборной кампании Хавьер Милей наобещал золотые горы практически в каждом секторе экономики, заявил о возвращении демократии во всех ее проявлениях и предрек «лучшее будущее» для своего народа.

Фото: IMAGO / Global Look Press

Красивые обещания, которые воодушевили аргентинцев, разбились о суровую реальность. Один из профсоюзных лидеров, Алехандро Бодарт, в конце 2023 года заявил, что декрет Милея непременно нужно остановить.

«Мы спокойно должны обсудить, о каких именно изменениях говорит новый президент. Кроме того, все, что Хавьер Милей сейчас делает, — это нисколько не обещанная демократия. По новым правилам вы (аргентинцы. — прим. ред.) не можете проводить демонстрации, как-то выражать свое мнение, бастовать и даже проводить собрания на работе», — процитировало председателя агентство Democracy Now.

Протестанты в Буэнос-Айресе. Надпись на плакате: «Пошел вон, Милей!». Фото: Luis Barron / Keystone Press Agency / Global Look Press Протестанты в Буэнос-Айресе. Надпись на плакате: «Меньше декретов, больше прав». Фото: Luis Barron / Keystone Press Agency / Global Look Press Протестанты в Буэнос-Айресе. Надпись на плакате: «Пошел вон, Милей!». Фото: Luis Barron / Keystone Press Agency / Global Look Press Протестанты в Буэнос-Айресе. Надпись на плакате: «Меньше декретов, больше прав». Фото: Luis Barron / Keystone Press Agency / Global Look Press

Парламент сообщил, что не поддержит проект реформ, на что Милей, в свою очередь, пригрозил правительственному органу референдумом. Игнорируя несогласных, новый президент взялся за «шоковую терапию» власти, начав с девальвации песо — национальной валюты Аргентины — и сокращения расходов.

Обещанное ранее «золото» в экономике страны быстро превратилось в черепки.

Другие хаотичные реформы подразумевают отмену ограничений для приватизации компаний и экспорта, изменения трудового права, индексации пенсий, образования.

Помимо этого, Милей предложил передать часть законодательных полномочий от парламента к президенту. Так, всемогущий руководитель республики будет контролировать сферу налогов, пенсий, энергетики и безопасности.

Фото: Gabriel Sotelo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Массовое недовольство длиною в месяц

Январь для Аргентины выдался не менее напряженным, чем декабрь. Полторы недели назад, 24-го числа, десятки тысяч аргентинцев вновь вышли протестовать из-за реформ правого популиста Милея.

Местные профсоюзы во главе с крупнейшим центром «Всеобщая конфедерация труда» (CGT — General Confederation of Labour ), а также другие организации и левые политики призвали людей к массовой забастовке. Об этом сообщила испанская газета El País.

По словам представителя CGT, на главную площадь в Буэнос-Айресе вышли полмиллиона человек. У полиции данные немного другие: по их подсчетам, около парламента собрались только 80 тысяч жителей. Правда, на этот раз не только столица стала центром демонстраций — о тысячных забастовках сообщили в аргентинских провинциях Кордова, Тукуман и Корриентес.

Численность столицы Аргентины на 2022 год — 3,1 миллиона человек. Вместе со всеми близлежащими областями — 14,5 миллиона, то есть более 30% жителей страны.

Поначалу полиция пыталась мирно разогнать протестующих, не применяя силы. Однако, по данным газеты, участников становилось все больше, а сами демонстрации стали проводить в агрессивной форме.

Фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press Всеобщая забастовка аргентинцев возле стен парламента. Фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press Фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press Фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press Фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press Всеобщая забастовка аргентинцев возле стен парламента. Фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press

Из-за этого силовикам пришлось использовать резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы хоть как-то утихомирить толпу возле стен конгресса.

Во время недавних забастовок, 1 февраля, около парламента полиция задержала всего трех человек. Пострадавших в три раза больше — ранили 15 человек, из них трое полицейских.

Своего рода протесты происходят не только на улицах. Декабрьский чрезвычайный декрет Милея, определяющий рамки реформ, столкнулся с юридическими трудностями. Против него в суд подали уже более 60 исков, в которых четко заявляют о неконституционности документа.

Несмотря на огромное желание Милея перекроить политическую жизнь Аргентины, баланс сил в парламенте вынуждает его идти на компромиссы. Партия действующего президента — лишь третья сила. В результате переговоров с оппозицией «шоковый» лидер согласился отозвать 141 из 664 предложенных им мер.

Что будет дальше

Как будет развиваться ситуация в ближайшие недели и что предпримет Хавьер Милей — неизвестно. Залезть к человеку в голову невозможно, особенно если речь идет о неуравновешенном президенте Аргентины, заявил «360» заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов.

«По большому счету у Милея в голове тараканы. Он экономист по образованию, но занимается такими вещами, которыми мог бы оперировать человек, ничего не знающий в этой области. Мы рассчитывали на здравый смысл и что реальность заставила бы его пересмотреть какие-то свои предвыборные обещания и настроения», — отметил он.

Фото: Luciano Gonzalez Torres / XinHua / Global Look Press

Тем не менее здравый смысл у противоречивого главы государства, видимо, не в почете, подчеркнул Мартынов. Но это пока что.

Политолог напомнил, что похожие столкновения и напряженные настроения были в Бразилии в 2022 году, во время предвыборной кампании бывшего президента Жаира Болсонару, занимавшего пост до 2023-го.

Экс-лидер баллотировался на второй срок, но к власти пришел лидер левых Лула да Силва с 50,9% голосов по результатам второго тура, хотя Болсонару изначально лидировал.

Болсонару в предвыборной кампании тоже выдавал сентенции (мнения. — прим. ред.), которые расходились с реальными интересами Бразилии и ее народа. К середине своего срока он одумался и взялся за вполне взвешенный прагматический курс. Борис Мартынов политолог

Поэтому собеседник «360» призвал «немного подождать» и дать своенравному Хавьеру Милею шанс. Вдруг политик в какой-то момент одумается, подобно бразильскому коллеге.

Может, протесты подскажут президенту Аргентины, что нужно делать дело, а не заниматься болтовней, вводя в ужас свой народ, заключил политолог.