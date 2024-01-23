Мир 23 января 2024, 12:58 Милей запустил серию «шоковых» реформ в Аргентине Президент Аргентины Милей проведет 300 «шоковых» реформ Igor Wagner/dpa/globallookpress

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В Аргентине вдвое сократят количество министерств, снимут экспортные ограничения и проведут другие радикальные реформы. Президент Хавьер Милей подготовил около 300 поправок к законам и нормативным актам, сообщило РИА «Новости».

Политик вступил в должность 11 декабря. Одной из первых шоковых реформ стала девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар, которая, по ожиданиям Минэкономики Аргентины, должна стимулировать экспорт. Однако на этом фоне ускорился рост цен. По итогам декабря инфляция достигла 25,5%, всего 2023 года — 211,4%.

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Хавьер Милей подготовил около 300 поправок к законам и нормативным актам, среди которых много жестких мер. Например, ради экономии оставят девять министерств вместо 18, заморозят государственные инфраструктурные проекты, сократят энергетические и транспортные субсидии, откажутся от регулирования цен и ограничений на экспорт.

«Бюджет надо как-то сбалансировать, а социальные выплаты отсечь проще всего. На силовых структурах и правительственных расходах сэкономить гораздо сложнее», — объяснил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Если правительство отклонит шоковые реформы нового президента, он проведет референдум, сообщил RT. Хавьер Милей уверен, что его предложения поддержат 75% аргентинцев.