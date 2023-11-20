Мир 20 ноября 2023, 03:01 Противник вступления в БРИКС Милей победил на выборах президента Аргентины Крайне правый политик Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины YouTube

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На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик, противник вступления в БРИКС, Хавьер Милей. С победой Милея поздравил его противник Серхио Масса, сообщил ТАСС.

По итогам подсчета 86,59% голосов, Милей набрал 55,96%, его оппоненту отдали голоса 44,04% избирателей.

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«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», — заявил Масса.

Милей выступает за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Новый президент высказывается за дружбу с США и Израилем. Милей также против вступления Аргентины в БРИКС.

В начале октября МИД Аргентины отверг предложение Милея о долларизации экономики страны. Эта идея опасна, так как поставит на кон валютный суверенитет, посчитали в ведомстве.