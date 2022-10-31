Лула да Силва стал президентом Бразилии | 360°

Мир 31 октября 2022, 02:10 Лула да Силва стал президентом Бразилии ЦИК Бразилии: Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах, набрав 50,84% голосов РИА "Новости"

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На выборах президента Бразилии одержал победу Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся в воскресенье. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару.

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По результатам подсчета 99,01% бюллетеней, в поддержку Лулы да Силвы свои голоса отдали 50,84% избирателей. Болсонару поддержали 49,16%.

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Лула да Силва уже занимал президентский пост с 2003 по 2010 года. Болсонару занял кресло президента Бразилии в 2019 году.

Еще при первом голосовании Болсонару заявлял о своей уверенности в победе. По его словам, во время предвыборной кампании его «превосходно встречали» в разных уголках Бразилии.

Первый тур выборов президента страны состоялся в начале октября.

Лула да Сильва и Болсонару предлагали избирателям два разных политических курса, но каждый из них хотел сотрудничать с Россией. Да Силва называл санкции против России наказанием для всего человечества. Ограничения, по его мнению, несправедливо сказываются на экономике других регионов.