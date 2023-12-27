Мир 27 декабря 2023, 07:50 Президент Аргентины пообещал созвать референдум в случае отклонения его реформ Лидер Аргентины Милей созовет референдум, если парламент отвергнет его реформы Martin Moxter/imageBROKER.com/globallookpress

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Если парламент Аргентины отклонит радикальные реформы, предложенные ее новым лидером Хавьером Милеем, в стране может пройти референдум. Об этом Милей заявил в интервью La Nacion.

«Если мне откажут, я созову референдум и заставлю их (членов парламента — прим. ред.) объяснить мне, почему они против народа», — указал он.

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Новый аргентинский президент предположил, что Конгресс «не может смириться с тем, что проиграл». Он утверждает, что предложенные реформы «идут на пользу людям». По словам Хавьера Милея, его указ поддерживают 75% жителей.

Согласно Конституции Аргентины, президент действительно имеет право созвать референдум, но его результаты не будут иметь обязательную юридическую силу.

Милей подписал указ о проведении более 300 реформ для либерализации экономики. Пакет законов передадут Конгрессу Аргентинской нации. Новый президент Аргентины также заявил о планах ее «реструктуризации». Он намерен вернуть «свободу» и убрать препятствия на пути экономического развития страны.